Slovenski košarkarji nadaljujejo s pripravami, konec tedna z Litvo in Latvijo

Čeprav sta v Mannheimu manjkala Luka Dončić in lažje poškodovani Edo Murić, slovenska košarkarska reprezentanca še zdaleč ni razočarala. Drži, da je še drugič v treh dneh morala priznati premoč odlični nemški izbrani vrsti, a v tem primeru je treba poudariti, da se je gostujoči poraz precej razlikoval od stoženskega.

Slovenska mladost je nedvomno (znova) dokazala, da zmore. Z bojevito in neustrašno igro je navdušil v zadnjih letih "pozabljeni" center Martin Krampelj, a tudi ostali na čelu z upajmo ne prehudo poškodovanim Markom Padjenom so selektorju Aleksandru Sekuliću z zelo dobro predstavo v Nemčiji povzročili sladke skrbi.