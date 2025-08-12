Svetli način
Slovenski košarkarji nadaljujejo s pripravami, konec tedna z Litvo in Latvijo

Ljubljana, 12. 08. 2025 08.11 | Posodobljeno pred eno minuto

A.V.
Slovenska moška košarkarska izbrana vrsta po povratku iz Mannheima in dnevu počitka nadaljuje s pripravami na bližajoče se evropsko prvenstvo. Predvsem drugi preizkus proti aktualni svetovni prvakinji Nemčiji je nakazal, da slovenska mladost premore dovolj znanja in odločenosti za spopad z najboljšimi reprezentancami na stari celini. Na današnjem treningu bo vadbo s soigralci nadaljeval tudi prvi zvezdnik Luka Dončić.

Čeprav sta v Mannheimu manjkala Luka Dončić in lažje poškodovani Edo Murić, slovenska košarkarska reprezentanca še zdaleč ni razočarala. Drži, da je še drugič v treh dneh morala priznati premoč odlični nemški izbrani vrsti, a v tem primeru je treba poudariti, da se je gostujoči poraz precej razlikoval od stoženskega.

Slovenska mladost je nedvomno (znova) dokazala, da zmore. Z bojevito in neustrašno igro je navdušil v zadnjih letih "pozabljeni" center Martin Krampelj, a tudi ostali na čelu z upajmo ne prehudo poškodovanim Markom Padjenom so selektorju Aleksandru Sekuliću z zelo dobro predstavo v Nemčiji povzročili sladke skrbi.

Po vrnitvi iz Nemčije in dnevu premora se bo Luka Dončić znova pridružil reprezentančnim soigralcem na treningu. FOTO: Aljoša Kravanja

"Starejši igralci si nadvse želimo, da bi mlajši člani naše reprezentance prevzeli večjo odgovornost v igri. Samo tako bomo napredovali kot celota in lahko računali na dober rezultat," je po gladkem porazu z Nemci minuli petek v Stožicah dejal izkušeni branilec Klemen Prepelič, ki tudi še ni povsem na svoji prepoznavni ravni. 

Dončić in druščina se bodo po dnevu premora danes znova zbrali v Ljubljani, kjer bodo do odhoda na pripravljalni turnir v Rigi opravili še najmanj dva treninga. Dvoboja z Litvo in Latvijo ob koncu tedna bosta novi zahtevni, a odlični preizkušnji za Sekulićeve varovance. Najpomembneje bo ponoviti željo in borbenost v obrambi ter kolektivni pristop v napadu, kar bo ključ do morebitnega vidnejšega dosežka na letošnjem Eurobasketu. 

košarka slovenska reprezentanca priprave evropsko prvenstvo luka dončić
Igra v Mannheimu vliva upanje, časa za odpravo napak še dovolj

DirtySanchez
12. 08. 2025 08.40
+1
Sekulič je glavni razlog za neuspeh naše reprezentance, ko bo odšel se bodo uspehi začeli sami po sebi.
