Slovenski košarkarji nadaljujejo s pripravami, konec tedna z Litvo in Latvijo

Čeprav sta v Mannheimu manjkala Luka Dončić in lažje poškodovani Edo Murić, slovenska košarkarska reprezentanca še zdaleč ni razočarala. Drži, da je še drugič v treh dneh morala priznati premoč odlični nemški izbrani vrsti, a v tem primeru je treba poudariti, da se je gostujoči poraz precej razlikoval od stoženskega.
Slovenska mladost je nedvomno (znova) dokazala, da zmore. Z bojevito in neustrašno igro je navdušil v zadnjih letih "pozabljeni" center Martin Krampelj, a tudi ostali na čelu z upajmo ne prehudo poškodovanim Markom Padjenom so selektorju Aleksandru Sekuliću z zelo dobro predstavo v Nemčiji povzročili sladke skrbi.
"Starejši igralci si nadvse želimo, da bi mlajši člani naše reprezentance prevzeli večjo odgovornost v igri. Samo tako bomo napredovali kot celota in lahko računali na dober rezultat," je po gladkem porazu z Nemci minuli petek v Stožicah dejal izkušeni branilec Klemen Prepelič, ki tudi še ni povsem na svoji prepoznavni ravni.
Dončić in druščina se bodo po dnevu premora danes znova zbrali v Ljubljani, kjer bodo do odhoda na pripravljalni turnir v Rigi opravili še najmanj dva treninga. Dvoboja z Litvo in Latvijo ob koncu tedna bosta novi zahtevni, a odlični preizkušnji za Sekulićeve varovance. Najpomembneje bo ponoviti željo in borbenost v obrambi ter kolektivni pristop v napadu, kar bo ključ do morebitnega vidnejšega dosežka na letošnjem Eurobasketu.
