Slovenski košarkarji namesto z Madžarsko v nedeljo proti Avstriji

Tekma z Avstrijci bi morala biti februarja prihodnje leto, a glede na to, da sta obe reprezentanci v Ljubljani, je Mednarodna košarkarska zveza (Fiba) sklenila, da se ekipi srečata to nedeljo.

"Po odhodu Madžarske je Fiba takoj stopila v stik z obema reprezentancama in po uskladitvi vseh podrobnosti smo se tako mi kot Avstrijci strinjali, da tekmo namesto 19. februarja 2021 odigramo v nedeljo,"je odločitev sporočil direktor reprezentance Matej Likar.

Na glavo postavili celotno logistiko

"Za nami je kratka noč, saj smo morali na glavo postaviti celotno logistiko za prihodnje dni. Glede na to, da sta bila prej tekmovalna dneva le sobota in ponedeljek, smo morali na hitro vpoklicati vse deležnike, se pravi od zapisnikarske mize, do zdravstvenih in varnostnih služb, hotelskega osebja ter ostalih ljudi, ki so potrebni za organizacijo tekme. Hkrati bo treba opraviti na novo kar nekaj testov in le upamo lahko, da bodo vsi negativni in da se bo tekma v nedeljo odvila, tako kot si vsi želimo," je dodal direktor Košarkarske zveze Slovenije (KZS) Aleš Križnar.

Slovenija bi se morala po prvotnem scenariju v soboto ob 20.10 pomeriti z Ukrajino, v ponedeljek ob isti uri pa z Madžarsko. Ta je sinoči po potrjenih vsaj šestih okužbah v ekipi že odšla v domovino. V ponedeljek bo tako v Stožicah le ena tekma, in sicer Ukrajina - Avstrija. Obe tekmi Slovenije bosta v neposrednem prenosu na Kanalu Ain VOYO(ob 20.00). Nov razpored pomeni, da Slovenija ne bo imela prostega dneva med tekmama, kar je za novega selektorja reprezentance Aleksandra Sekulićadodaten izziv.

Sekulić: Takoj smo pristali na tekmo z Avstrijo

"Glede na situacijo smo takoj pristali na tekmo z Avstrijo. Bomo imeli vsaj februarja tekmo manj oziroma le dve namesto treh, se pravi prestavljene z Madžarsko. To je seveda spremenilo tudi naš urnik. Prilagoditi smo morali treninge, predvsem v smeri aktivnosti in počitka, saj bodo morali zdaj fantje v 24 urah dvakrat na parket,"je preko spletne videokonference povedal Sekulić.

"Zadeva bistveno ne sme vplivati na naše cilje. Želimo in moramo dobiti obe tekmi. Šli bomo korak za korakom, najprej priprava na Ukrajino, šele nato pride na vrsto razmišljanje o Avstriji," je dodal Sekulić in nadaljeval: "Ukrajina ima izkušeno zasedbo, z novim trenerjem pa igra nekoliko drugače kot v preteklosti. Nevarna je predvsem njena centrska linija, medtem ko so igralci na zunanjih položajih manj kakovostni."

Slovenija se v kvalifikacijah za EP 2022 še ni srečala z Ukrajino, proti Avstriji pa je v februarskem ciklu zabeležila zmago. V Kopru je slavila s 85:78. Pred tem je v Sombotelu izgubila z Madžarsko z dvema točkama razlike.