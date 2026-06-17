Slovenski košarkarji ponovno skupaj pred tekmama kvalifikacij za SP

Selektor Aleksander Sekulić ima trenutno na voljo petnajst košarkarjev. Urban Klavžar je odpotoval na univerzo v ZDA, Leon Stergar še ni okreval po poškodbi gležnja, za reprezentančne napore pa ni pripravljen niti Bine Prepelič , je sporočila Košarkarska zveza Slovenije.

Slovenija bo 3. julija gostovala v Estoniji, 6. julija pa se bo v Stožicah pomerila s Švedsko. Tekmi sta ključni za uvrstitev v drugi del kvalifikacij, hkrati pa reprezentance v nadaljevanje prenesejo vse rezultate iz prvega dela.

Saša Dončić: Otroci na prvem mestu, Luka za reprezentanco morda v avgustu

Preberi še Saša Dončić: Otroci na prvem mestu, Luka za reprezentanco morda v avgustu

Slovenija je po štirih odigranih tekmah s tremi zmagami in porazom vodilna v skupine. Češka in Estonija sta zbrali dve zmagi in dva poraza, Švedska ima zmago in tri poraze. Prve tri reprezentance se bodo uvrstile v drugi del, kjer jih čakajo po dve tekmi z najboljšimi iz skupine G - Francijo, Finsko, Madžarsko ali Belgijo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Slovenija bo v pripravah odigrala eno prijateljsko tekmo, in sicer 27. junija ob 20. uri v celjskem Zlatorogu z Italijo.

Na reprezentančnem seznamu so Miha Cerkvenik, Saša Ciani, Vlatko Čančar, Gregor Hrovat, Stefan Joksimović, Urban Kroflič, Alen Malovčić, Edo Murić, Alen Omić, Mark Padjen, Klemen Prepelič, Rok Radović, Žiga Samar in Luka Ščuka.