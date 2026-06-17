Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Slovenski košarkarji ponovno skupaj pred tekmama kvalifikacij za SP

Ljubljana, 17. 06. 2026 20.11 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Slovenska košarkarska reprezentanca

Slovenski košarkarji so v Ljubljani začeli priprave na zelo pomembni tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Estoniji in Švedski. Od sedemnajstih povabljenih bodo manjkali trije igralci, Urban Klavžar, Leon Stergar in Bine Preprelič, najizkušenejša Edo Murić in Klemen Prepelič pa se bosta reprezentanci pridružila v prihodnjih dneh.

Selektor Aleksander Sekulić ima trenutno na voljo petnajst košarkarjev. Urban Klavžar je odpotoval na univerzo v ZDA, Leon Stergar še ni okreval po poškodbi gležnja, za reprezentančne napore pa ni pripravljen niti Bine Prepelič, je sporočila Košarkarska zveza Slovenije.

Slovenska košarkarska reprezentanca
Slovenska košarkarska reprezentanca
FOTO: KZS

Slovenija bo 3. julija gostovala v Estoniji, 6. julija pa se bo v Stožicah pomerila s Švedsko. Tekmi sta ključni za uvrstitev v drugi del kvalifikacij, hkrati pa reprezentance v nadaljevanje prenesejo vse rezultate iz prvega dela.

Preberi še Saša Dončić: Otroci na prvem mestu, Luka za reprezentanco morda v avgustu

Slovenija je po štirih odigranih tekmah s tremi zmagami in porazom vodilna v skupine. Češka in Estonija sta zbrali dve zmagi in dva poraza, Švedska ima zmago in tri poraze. Prve tri reprezentance se bodo uvrstile v drugi del, kjer jih čakajo po dve tekmi z najboljšimi iz skupine G - Francijo, Finsko, Madžarsko ali Belgijo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Slovenija bo v pripravah odigrala eno prijateljsko tekmo, in sicer 27. junija ob 20. uri v celjskem Zlatorogu z Italijo.

Na reprezentančnem seznamu so Miha Cerkvenik, Saša Ciani, Vlatko Čančar, Gregor Hrovat, Stefan Joksimović, Urban Kroflič, Alen Malovčić, Edo Murić, Alen Omić, Mark Padjen, Klemen Prepelič, Rok Radović, Žiga Samar in Luka Ščuka.

SEKULIĆ KOŠARKA PRIPRAVE

Goran Dragić odprl novo košarkarsko igrišče v Naklem

24ur.com Slovenski hokejisti začeli priprave na SP v Bolzanu
24ur.com Slovenski košarkarji bodo olimpijski kvalifikacijski turnir začeli proti Hrvatom
24ur.com Sekulić kvalifikacije za SP začenja brez številnih nosilcev igre
24ur.com Slovenske košarkarice začele s pripravami za junijsko EP
24ur.com Močno prevetrena slovenska reprezentanca v boj za zadnji kvalifikacijski zmagi
24ur.com Dikaioulakos izbral petnajsterico za EP, med njimi (pričakovano) ni Nike Barić
24ur.com Slovenski odbojkarji pred Ligo narodov v skoraj popolni zasedbi
Priporoča
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 2
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 3
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 4
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 5
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 6
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 7
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 8
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 9
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 10
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 11
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 12
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 13
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 14
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 15
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 16
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 17
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 18
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 19
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Redkokdo ve, da je hrvaški pevec oče štirih sinov
Skriti francoski biser za sproščen družinski oddih
Skriti francoski biser za sproščen družinski oddih
Resnica o življenju na kmetiji, ki jo razumejo le redki starši
Resnica o življenju na kmetiji, ki jo razumejo le redki starši
92-krat jo je prevaral, ona pa mu bo rodila petega otroka
92-krat jo je prevaral, ona pa mu bo rodila petega otroka
zadovoljna
Portal
Ne boste verjeli, kako je videti žena slavnega nogometaša
V oddaji razkril pretresljivo diagnozo, gre za agresivno obliko bolezni
V oddaji razkril pretresljivo diagnozo, gre za agresivno obliko bolezni
Balerinke, ki bodo letošnje poletje nepogrešljive
Balerinke, ki bodo letošnje poletje nepogrešljive
O njej trenutno govori celotna regija
O njej trenutno govori celotna regija
vizita
Portal
Popolna zadnjica: pozabite počepe in izberite ti dve vaji
Vas boli križ? Teh opozorilnih znakov nikakor ne smete prezreti
Vas boli križ? Teh opozorilnih znakov nikakor ne smete prezreti
Vanessa Trump odkrito spregovorila o svoji izkušnji z rakom dojke
Vanessa Trump odkrito spregovorila o svoji izkušnji z rakom dojke
Ali je narcisizem deden?
Ali je narcisizem deden?
cekin
Portal
Iščejo kader, pogoji pa boljši, kot mislite: ta poklic v Sloveniji raste
Največja napaka starejših zaposlenih: delajo več, a so manj opazni
Največja napaka starejših zaposlenih: delajo več, a so manj opazni
Kdaj si Evropejci lahko privoščijo prvo stanovanje: Slovenci čakamo dlje, kot mislite
Kdaj si Evropejci lahko privoščijo prvo stanovanje: Slovenci čakamo dlje, kot mislite
Odločitev, ki lahko spremeni vašo plačo in kariero
Odločitev, ki lahko spremeni vašo plačo in kariero
moskisvet
Portal
Zaradi nje izgubil glavo, po 14 letih še vedno enako zaljubljen
Ignoriral je znak, ki ga večina spregleda: tudi 8 kav na dan ni ustavilo utrujenosti
Ignoriral je znak, ki ga večina spregleda: tudi 8 kav na dan ni ustavilo utrujenosti
Umrla igralka iz serije, ki so jo Slovenci oboževali
Umrla igralka iz serije, ki so jo Slovenci oboževali
Pretresljive zgodbe ljudi, ki so ušli serijskim morilcem
Pretresljive zgodbe ljudi, ki so ušli serijskim morilcem
dominvrt
Portal
Kako odgnati golobe z balkona: preprosti triki, ki jih golobi ne prenesejo
Ravno ko dozori, poči: to napako pri paradižniku dela skoraj vsak
Ravno ko dozori, poči: to napako pri paradižniku dela skoraj vsak
Mačka prekinila predstavo in postala zvezda večera
Mačka prekinila predstavo in postala zvezda večera
Tako bo vaša solata uspevala tudi v največji poletni vročini
Tako bo vaša solata uspevala tudi v največji poletni vročini
okusno
Portal
Domači gyros kot v Grčiji: recept, ki vedno uspe
Hit poletja: ledena kava, ki jo boste pili vsak dan
Hit poletja: ledena kava, ki jo boste pili vsak dan
Osvežilna pijača, ki je to poletje zasenčila klasični aperol
Osvežilna pijača, ki je to poletje zasenčila klasični aperol
Sladica, ki združuje vse, kar imamo radi pri poletnih okusih
Sladica, ki združuje vse, kar imamo radi pri poletnih okusih
voyo
Portal
Vojna za OnlyFans
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Moje sonce
Moje sonce
Prevarantki
Prevarantki
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763