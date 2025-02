Slovenski košarkarji ponovno skupaj: Vedno se je lepo vrniti

Glede na to, da je Slovenija že uvrščena na 42. Eurobasket, ki bo potekal od 27. avgusta do 14. septembra na Cipru, Poljskem, Finskem in v Latviji, je selektor Aleksander Sekulić povabil nekaj novih obrazov. Novinci so Sergej Macura, Urban Kroflič, Žak Smrekar in Dan Duščak. "Vabila v reprezentanco sem bil izjemno vesel. Zame je to velika čast, da se lahko kljub mladosti preizkusim v članski zasedbi. Lahko rečem, da so se mi uresničile sanje. Res se veselim tega tedna. Seveda bom v vsakem trenutku dal svoj maksimum in upam, da bom upravičil zaupanje trenerskega štaba," je dejal Kroflič.

Poleg omenjenih novincev ima selektor na voljo še deset košarkarjev. To so Miha Cerkvenik, Žiga Daneu, Gregor Hrovat, Robert Jurković, Tibor Mirtič, Edo Murić, Mark Padjen, Bine Prepelič, Leon Stergar in Luka Ščuka.

Reprezentanca bo v Ljubljani opravila pet treningov, v Rigo pa se bo odpravila v sredo. Tekma z Ukrajino jo čaka v petek ob 16.30, z Izraelom pa v ponedeljek ob 20. uri. "Vedno se je lepo vrniti v reprezentanco. Pred nami so kratke priprave ter zaključek kvalifikacij s tekmama proti Ukrajini in Izraelu. V ekipi je nekaj novih obrazov, ki pa so meni iz mlajših kategorij dobro poznani. Smo mlada reprezentanca, polna energije ter željna dokazovanja. Ne glede na to, da smo že uvrščeni na prvenstvo, želimo kvalifikacije končati z zmagama," je dodal Prepelič.