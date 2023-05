Slovenski košarkarji pred SP še trikrat pred domačimi navijači

Kot nosilci skupine F se bodo Slovenci na japonskem otoku Okinawa pomerili proti reprezentancam Venezuele, Gruzije in Zelenortskih otokov. V skupini E, ki se v nadaljevanju prvenstva združi s slovensko skupino, bodo Nemčija, Finska, Avstralija in Japonska. V prvem delu tekmovanja bo med 25. in 30. avgustom vsaka izmed reprezentanc odigrala tri tekme skupinskega dela. V soboto, 26. avgusta se bo Slovenija pomerila z Venezuelo, v ponedeljek, 28. avgusta z Gruzijo ter za konec uvodnega skupinskega dela v sredo, 30. avgusta še z Zelenortskimi otoki.

Ekipe, ki se ne bodo prebile v drugi del ali nadaljevalni skupinski del, se bodo potegovale za razvrstitev od 17. do 32. mesta, moštva, ki ne bodo napredovala iz drugega dela, pa čaka boj od 9. do 16. mesta.

V drugem delu od 31. avgusta do 3. septembra bo vsaka ekipa odigrala še dve tekmi. Četrtfinala so na sporedu 5. in 6. septembra, polfinalna obračuna 8. septembra, tekma za tretje mesto in veliki finale pa 10. septembra.

Pomembne bodo tudi tekme za razvrstitev od 5. do 8 mesta, ki bodo na sporedu 7. in 9. septembra. Na olimpijske igre v Parizu 2024 se bo poleg gostiteljice Francije s SP uvrstilo še sedem reprezentanc. In sicer glede na končno lestvico po dve najboljši ekipi iz Amerike in Evrope ter po ena iz Afrike, Azije in Oceanije.