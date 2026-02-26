Slovenski košarkarji pred tekmo s Čehi v nekoliko oslabljeni zasedbi

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Pred petkovo tekmo je še nekaj neznank, Klemen Prepelič se bo soigralcem pridružil nekaj ur pred začetkom, zaradi težav z gležnjem je vprašljiv nastop Leona Stergarja, zadnje treninge pa je zaradi bolečin v hrbtu izpustil Aljaž Kunc. "Reprezentanca Češke je ena izmed tistih zasedb, ki v teh kvalifikacijah še ne pozna poraza. Še posebej v Estoniji so z igro in zmago pokazali, da gre za zelo nevarno ekipo, ki igra hitro in moderno košarko. So zelo agresivni in veliko stavijo predvsem na igro v napadu, kjer so zelo poletni in dosegajo veliko košev. Ključ do uspeha bo tako vsekakor igra v obrambi. Hkrati pa upam, da se nam je tudi v napadu uspelo dobro uigrati. Želimo si, da nas s tribun spremljajo glasni navijači, saj bo z njihovo pomočjo pot do uspeha veliko lažja," je pred koprskim obračunom za KZS dejal selektor Aleksander Sekulić.

Aleksander Sekulić FOTO: Profimedia

Češka je brez poraza vodilna ekipa v skupini H. Estonija in Slovenija sta zabeležili zmago in poraz, Švedska je še brez zmage. Čehi so novembrski del kvalifikacij začeli z zmago nad Švedsko 97:80, ki so jo nadgradili še z zmago 97:92 v Estoniji. V Koper bodo resda pripotovali v nekoliko okrnjeni zasedbi. Največ preglavic selektorju Lubošu Bartonu povzroča njihov najboljši posameznik Tomaš Satoransky. Kapetan Češke in Barcelone je imel v zadnjem obdobju težave s hrbtom. Izkušeni organizator igre se je v španskem kraljevem pokalu sicer že vrnil na parket, toda z omejeno minutažo, tako da je njegov nastop na tekmah proti Sloveniji vprašljiv. Po zadnjih informacijah naj bi zaigral na nedeljski tekmi, so tekmece predstavili v KZS.