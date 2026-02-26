Slovenski košarkarji pred tekmo s Čehi v nekoliko oslabljeni zasedbi

Pred petkovo tekmo je še nekaj neznank, Klemen Prepelič se bo soigralcem pridružil nekaj ur pred začetkom, zaradi težav z gležnjem je vprašljiv nastop Leona Stergarja, zadnje treninge pa je zaradi bolečin v hrbtu izpustil Aljaž Kunc.
"Reprezentanca Češke je ena izmed tistih zasedb, ki v teh kvalifikacijah še ne pozna poraza. Še posebej v Estoniji so z igro in zmago pokazali, da gre za zelo nevarno ekipo, ki igra hitro in moderno košarko. So zelo agresivni in veliko stavijo predvsem na igro v napadu, kjer so zelo poletni in dosegajo veliko košev. Ključ do uspeha bo tako vsekakor igra v obrambi. Hkrati pa upam, da se nam je tudi v napadu uspelo dobro uigrati. Želimo si, da nas s tribun spremljajo glasni navijači, saj bo z njihovo pomočjo pot do uspeha veliko lažja," je pred koprskim obračunom za KZS dejal selektor Aleksander Sekulić.
Češka je brez poraza vodilna ekipa v skupini H. Estonija in Slovenija sta zabeležili zmago in poraz, Švedska je še brez zmage. Čehi so novembrski del kvalifikacij začeli z zmago nad Švedsko 97:80, ki so jo nadgradili še z zmago 97:92 v Estoniji. V Koper bodo resda pripotovali v nekoliko okrnjeni zasedbi. Največ preglavic selektorju Lubošu Bartonu povzroča njihov najboljši posameznik Tomaš Satoransky. Kapetan Češke in Barcelone je imel v zadnjem obdobju težave s hrbtom. Izkušeni organizator igre se je v španskem kraljevem pokalu sicer že vrnil na parket, toda z omejeno minutažo, tako da je njegov nastop na tekmah proti Sloveniji vprašljiv. Po zadnjih informacijah naj bi zaigral na nedeljski tekmi, so tekmece predstavili v KZS.
Slovenija in Češka sta se doslej pomerili na sedmih uradnih tekmah. Petkrat so zmagali Slovenci, dvakrat Čehi, a sta ti zmagi že precej oddaljeni, leta 1995 so slavili z 82:81, leta 2002 pa z 71:70. Doslej zadnja uradna tekma je bila na evropskem prvenstvu leta 2013 v Celju, Slovenija je zmagala z 62:60. Zadnjič sta se reprezentanci na pripravljalni tekmi srečali leta 2017 v Mariboru, Slovenija je zmagala z 88:80.
Reprezentanci bosta še drugo medsebojno tekmo v tem kvalifikacijskem ciklu odigrali v nedeljo v Jihlavi. V tretjem kvalifikacijskem ciklu bodo Slovenci 3. julija igrali v Estoniji in 6. julija gostili Švedsko. Po šestih odigranih tekmah bodo iz skupinskega dela napredovale prve tri reprezentance iz vsake od osmih skupin. Drugi del kvalifikacij se bo začel konec avgusta.
