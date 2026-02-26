Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Slovenski košarkarji pred tekmo s Čehi v nekoliko oslabljeni zasedbi

Koper, 26. 02. 2026 15.40 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
STA
Klemen Prepelič

Slovenska košarkarska reprezentanca bo v petek v Kopru igrala prvo od dveh tekem s Češko v drugem ciklu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. Kot so danes sporočili iz krovne zveze, imajo v slovenski ekipi nekaj kadrovskih težav pred petkovo prvo tekmo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pred petkovo tekmo je še nekaj neznank, Klemen Prepelič se bo soigralcem pridružil nekaj ur pred začetkom, zaradi težav z gležnjem je vprašljiv nastop Leona Stergarja, zadnje treninge pa je zaradi bolečin v hrbtu izpustil Aljaž Kunc.

"Reprezentanca Češke je ena izmed tistih zasedb, ki v teh kvalifikacijah še ne pozna poraza. Še posebej v Estoniji so z igro in zmago pokazali, da gre za zelo nevarno ekipo, ki igra hitro in moderno košarko. So zelo agresivni in veliko stavijo predvsem na igro v napadu, kjer so zelo poletni in dosegajo veliko košev. Ključ do uspeha bo tako vsekakor igra v obrambi. Hkrati pa upam, da se nam je tudi v napadu uspelo dobro uigrati. Želimo si, da nas s tribun spremljajo glasni navijači, saj bo z njihovo pomočjo pot do uspeha veliko lažja," je pred koprskim obračunom za KZS dejal selektor Aleksander Sekulić.

Aleksander Sekulić
Aleksander Sekulić
FOTO: Profimedia

Češka je brez poraza vodilna ekipa v skupini H. Estonija in Slovenija sta zabeležili zmago in poraz, Švedska je še brez zmage. Čehi so novembrski del kvalifikacij začeli z zmago nad Švedsko 97:80, ki so jo nadgradili še z zmago 97:92 v Estoniji. V Koper bodo resda pripotovali v nekoliko okrnjeni zasedbi. Največ preglavic selektorju Lubošu Bartonu povzroča njihov najboljši posameznik Tomaš Satoransky. Kapetan Češke in Barcelone je imel v zadnjem obdobju težave s hrbtom. Izkušeni organizator igre se je v španskem kraljevem pokalu sicer že vrnil na parket, toda z omejeno minutažo, tako da je njegov nastop na tekmah proti Sloveniji vprašljiv. Po zadnjih informacijah naj bi zaigral na nedeljski tekmi, so tekmece predstavili v KZS.

Slovenija in Češka sta se doslej pomerili na sedmih uradnih tekmah. Petkrat so zmagali Slovenci, dvakrat Čehi, a sta ti zmagi že precej oddaljeni, leta 1995 so slavili z 82:81, leta 2002 pa z 71:70. Doslej zadnja uradna tekma je bila na evropskem prvenstvu leta 2013 v Celju, Slovenija je zmagala z 62:60. Zadnjič sta se reprezentanci na pripravljalni tekmi srečali leta 2017 v Mariboru, Slovenija je zmagala z 88:80.

Reprezentanci bosta še drugo medsebojno tekmo v tem kvalifikacijskem ciklu odigrali v nedeljo v Jihlavi. V tretjem kvalifikacijskem ciklu bodo Slovenci 3. julija igrali v Estoniji in 6. julija gostili Švedsko. Po šestih odigranih tekmah bodo iz skupinskega dela napredovale prve tri reprezentance iz vsake od osmih skupin. Drugi del kvalifikacij se bo začel konec avgusta.

košarka reprezentanca slovenija

Nekdanji zvezdnik NBA o odvisnosti: Imel sem neverjetna kokainska poletja

Vrača se Jessica Shepard

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kriss slo
26. 02. 2026 16.56
in spet bo sekulic napaden a 90% igralcev evrolige povohalo ni..neverjetna zaslepljenost
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge
Kako nosečnost dolgoročno vpliva na žensko telo? Strokovnjaki razkrivajo manj znane spremembe
Kako nosečnost dolgoročno vpliva na žensko telo? Strokovnjaki razkrivajo manj znane spremembe
6 učinkovitih rešitev, ki res delujejo v borbi proti zaslonom
6 učinkovitih rešitev, ki res delujejo v borbi proti zaslonom
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
zadovoljna
Portal
Tako lepa je partnerka simpatičnega Gregorja iz Kmetije
Dnevni horoskop: Raki so obdani z ljubeznijo, ribe čaka naporen dan
Dnevni horoskop: Raki so obdani z ljubeznijo, ribe čaka naporen dan
Pozabite na klasične kavbojke, prevladoval bo poseben vzorec
Pozabite na klasične kavbojke, prevladoval bo poseben vzorec
Umrla je hči znanega igralca
Umrla je hči znanega igralca
vizita
Portal
Zakaj možgani v stresu iščejo nezdravo hrano
Kaj pomeni tiha srčna bolezen
Kaj pomeni tiha srčna bolezen
Incident na filmskih nagradah razkril, kako malo razumemo to nevrološko motnjo
Incident na filmskih nagradah razkril, kako malo razumemo to nevrološko motnjo
Psihološki vidik alergij: kako čustva in stres vplivajo na alergijske reakcije
Psihološki vidik alergij: kako čustva in stres vplivajo na alergijske reakcije
cekin
Portal
Kako zaslužiti 4000 evrov z 22 milijoni ogledov?
Nič več varčevanja v nogavicah. Kaj morate vedeti o INR?
Nič več varčevanja v nogavicah. Kaj morate vedeti o INR?
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
Svet Zpiza za izredno uskladitev pokojnin v višini enega odstotka
Svet Zpiza za izredno uskladitev pokojnin v višini enega odstotka
moskisvet
Portal
Med sprehodom je ustavila promet in dvignila temperaturo
Aplikacije že leta uporabljajo psihološko manipulacijo. Jo prepoznate?
Aplikacije že leta uporabljajo psihološko manipulacijo. Jo prepoznate?
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
dominvrt
Portal
S tem nikar ne hranite mačk
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Praktični triki, s katerimi bo vaš dom videti večji
Praktični triki, s katerimi bo vaš dom videti večji
Zato morate imeti doma taščin jezik
Zato morate imeti doma taščin jezik
okusno
Portal
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Torta, o kateri bodo vsi govorili
Torta, o kateri bodo vsi govorili
voyo
Portal
Kmetija
Starec in pištola
Starec in pištola
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543