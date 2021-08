Slovenski košarkarji proti Avstraliji za zgodovino

Avstralija je doslej sodelovala na petnajstih olimpijskih igrah, od leta 1972 je bila vselej med udeleženkami, še vedno pa čaka na svojo prvo medaljo v košarki. Štirikrat je igrala tekmo za tretje mesto in vsakokrat izgubila. V Riu de Janeiru je bila za točko boljša Španija, v letih 1996 in 2000 ji je bron speljala Litva, leta 1988 pa ZDA.

Tekma za bron bo sklepno dejanje olimpijskega košarkarskega turnirja za moške, saj so jutranji finalni obračun po slovenskem času dobili košarkarji ZDA, ki so s 87:82 ugnali slovenske rablje Francoze.

Tako Slovenija kot Avstralija sta predtekmovanje v Tokiu končali brez poraza. Slovenci so bili boljši od Argentincev, Japoncev in Špancev, Avstralci pa so nastopili v skupini z Nemci, Italijani in Nigerijci. V četrtfinalu je nato Slovenija ugnala Nemčijo, Avstralija pa prav tako prepričljivo Argentino.

"Avstralci gojijo 'poletno igro', agresivno v obrambi in hitro v napadu. Veliko mečejo za tri, ogromno se vrti okoli Pattyja Millsa, ki bo za nas kar precejšen izziv. Imajo veliko izkušenih igralcev, ki imajo izkušnje z vseh velikih tekmovanj, iz lige NBA in Evrolige. Tudi oni imajo velik motiv, saj trenutno še nimajo kolajne na olimpijskih igrah," je pred zgodovinskim izzivom dejal slovenski selektor Aleksander Sekulić.

Po tekmi za tretje mesto bodo organizatorji razglasili najkoristnejšega igralca olimpijskih iger, ki ga izbirajo obiskovalci spletne strani Mednarodne košarkarske zveze (Fiba). Trenutno močno vodi Luka Dončić, ki je zbral 65 odstotkov glasov. Na drugem mestu je Španec Ricky Rubio, tretji pa je Američan Kevin Durant. Sledita še Avstralec Patty Mills in Francoz Nando de Colo.