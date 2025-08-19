Slovenski košarkarji proti Britancem za prvo zmago

Za vsaj malce boljšo popotnico pred odhodom v Katovice, kjer bodo slovenski košarkarji odigrali pet tekem v skupinskem delu letošnjega Eurobasketa, bi poskrbela morebitna nocojšnja zmaga proti Veliki Britaniji.
Slednja bo prav tako nastopila na evropskem prvenstvu, a brez pravih možnosti za vidnejši dosežek. Ne glede na trenutno stanje v slovenski izbrani vrsti verjamemo, da so Luka Dončić in druščina kakovostnejša reprezentanca od Britancev. Po sobotni preizkušnji v Rigi, kjer je prvi zvezdnik evropskih prvakov iz leta 2017 utrpel lažjo poškodbo kolena, je selektor Aleksander Sekulić zatrdil, da bodo vsi reprezentanti nared za predzadnji pripravljalni obračun letošnjega poletja.
"Res je, da ni lepo izgubljati tekem, a v naši zasedbi ni nervoze. Vemo, kaj moramo popraviti do odhoda na Poljsko. Najpomembneje je biti pravi, ko je to najbolj potrebno. Vztrajali bomo na stvareh, ki so bile v dozdajšnjem delu priprav najbolj pereče, to sta skok in igra v obrambi," pred nocojšnjim obračunom (20.00) z Britanci v Stožicah pravi Sekulić.
