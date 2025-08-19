Slovenski košarkarji proti Britancem za prvo zmago

Za vsaj malce boljšo popotnico pred odhodom v Katovice, kjer bodo slovenski košarkarji odigrali pet tekem v skupinskem delu letošnjega Eurobasketa, bi poskrbela morebitna nocojšnja zmaga proti Veliki Britaniji.

Slednja bo prav tako nastopila na evropskem prvenstvu, a brez pravih možnosti za vidnejši dosežek. Ne glede na trenutno stanje v slovenski izbrani vrsti verjamemo, da so Luka Dončić in druščina kakovostnejša reprezentanca od Britancev. Po sobotni preizkušnji v Rigi, kjer je prvi zvezdnik evropskih prvakov iz leta 2017 utrpel lažjo poškodbo kolena, je selektor Aleksander Sekulić zatrdil, da bodo vsi reprezentanti nared za predzadnji pripravljalni obračun letošnjega poletja.