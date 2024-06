Slovenski košarkarji so odpotovali v Grčijo, tam pa bo naslednji cilj Pariz

"Za selektorja je vedno najtežje zahvaliti se igralcu. Mesto v reprezentanci si zaslužijo vsi, ki so pripravljeni tri tedne garati in trenirati za skupno dobro, žal pa je v ekipi prostora le za dvanajst košarkarjev. Za nami so odlične priprave, morda nam je zmanjkal kakšen dan treninga, a mislim, da imajo podobne težave tudi ostale reprezentance. Iz tega, kar imamo, moramo izvleči maksimum in verjamem, da je nam to uspelo," je na novinarski konferenci pred odhodom v Grčijo povedal selektor Aleksander Sekulić.