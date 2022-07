Slovenski košarkarji U17 sedmi na svetu

Slovenska moška košarkarska reprezentanca do 17 let je pod vodstvom selektorja Dejana Gašparina prvič nasploh nastopila na svetovnem prvenstvu. Motor reprezentance Jan Vide, ki mu košarkarski strokovnjaki napovedujejo izjemno svetlo prihodnost, je bil tudi tokrat najboljši strelec Slovenije, in sicer je na tekmi za sedmo mesto proti Poljski dosegel 22 točk, ob tem pa je zbral še sedem skokov.

"Že sama uvrstitev na svetovno prvenstvo U17 je bil zgodovinski uspeh. Fantje so lani v Srbiji prikazali izredne igre in si zaslužili mesto med 16 najboljših na svetu. Uvrstitev med osem najboljših pa je le dodatno priznanje za ves trud, ki ga košarkarski delavci v Sloveniji vlagajo v te fante in predvsem velika nagrada za fante, ki so se s srcem borili za Sloveniji, trdo trenirali in na igrišču dejansko vsako tekmo pustili srce," je po prvenstvu izpostavil selektor Gašparin.

V skupinskem delu so slovenski fantje premagali Mali in Libanon ter izgubili z ZDA. V osmini finala so izločili Argentino, nato pa morali priznati premoč Franciji in Avstraliji. Zadnji dan prvenstva so bili boljši od Poljakov, kar je pomenilo končno sedmo mesto. Prvenstvo je potekalo v Malagi, zmage pa so se veselili košarkarji Združenih držav Amerike, ki so v velikem finalu premagali domačine Špance.

"Razlika med ekipami, kot so Francija, ZDA, Avstralija, Španija, je velika, saj imajo te reprezentance pravzaprav že članske igralce. Vsaka izmed teh ekip bi z lahkoto igrala tudi prvo člansko ligo v Sloveniji. To, da smo se jim zoperstavili z ekipo, kot jo imamo, je za moje pojme res veliko, veliko priznanje za te fantje. To so ekipe, ki so v povprečju 10 centimetrov višje od nas. Imajo dominantne centre, zelo kvalitetne branilce, ki so fizično močnejši od naših fantov. Če se po domače izrazim: zmanjkalo nam je goriva za presenečenje," je po prvenstvu v Španiji, ki je potekalo v zelo napornem ritmu, zaključil Gašparin.

Košarkarski SP U17, tekma za 7. mesto

Slovenija – Poljska 77:74 (20:16, 20:19, 20:18, 17:21)

Strelci za Slovenijo: Šmitran, Ličan 9, Popović 1, Vide 22, Vrabec, Regoršek 2, Dizdarević 13, Urbanija 11, Rener 3, Pirš 9, Borišek, Tratar 7.