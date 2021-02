Slovenski košarkarji, če se uvrstijo na OI, v skupini z Argentino, Španijo in Japonsko

Pot do zgodovinske prve uvrstitve slovenske reprezentance na olimpijski turnir bo vse prej kot enostavna. Vprašanje je, v kakšni zasedbi se bo zaradi trenutnih omejitev, ki vladajo v svetu, sploh zbrala slovenska zasedba, ki čaka tudi na novega selektorja, ki bo reprezentanco pripravil za izjemno pomemben kvalifikacijski turnir (prenos junija in julija na VOYO in Kanalu A). Če Košarkarski zvezi Slovenije uspe zbrati vse najboljše fante, potem je jasno, da bo Slovenija skupaj z Litvo v Kaunasu favorit za zgolj eno olimpijsko vozovnico. Na turnirju v Kaunasu bodo sicer (v dveh skupinah) nastopile reprezentance Angole, Litve, Poljske, Slovenije, Venezuele in Južne Koreje.