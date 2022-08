Slabše nadaljevanje Slovenije, Nemčija trenutno vodi za pet točk

Slovenska košarkarska izbrana vrsta je prejšnji četrtek z odliko opravila svoje delo na uvodni tekmi drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ko je v nabito polni dvorani Zlatorog brez težav ugnala reprezentanco Estonije (104:83).

Tokrat pa je nasprotnica Gorana Dragića, Luke Dončića in druščine ena od gostiteljic letošnjega evropskega prvenstva Nemčija. Slovenija je v dvoboj krenila v postavi Luka Dončić, Aleksej Nikolić, Jaka Blažič, Vlatko Čančar in Mike Tobey, ki je uvodoma z dvema trojkama prvega zvezdnika Dončića hitro povedla s šestimi točkami prednosti (2:8). Ko je organizator igre slovenske reprezentance Aleksej Nikolić že v naslednjem napadu pod prekrškom dosegel svoji prvi točki na srečanju in ob tem zadel še dodatni prosti met je prednost aktualnih evropskih prvakov narasla na +8 (3:11).