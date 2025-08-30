Slovenski košarkarji želijo proti Franciji popraviti zelo slab začetni vtis

Čeprav so galski petelini na Poljsko prispeli v precej spremenjeni, bolje rečeno zelo pomlajeni zasedbi, njihovega selektorja Frederica Fauthouxa zaradi tega niti približno ne boli glava tako kot trenerskega kolega na nasprotni strani, slovenskega selektorja Aleksandra Sekulića.

Pri Francozih ni izjemnih posameznikov, kot so Victor Wembanyama, Rudy Gobert, Evan Fournier in Mathias Lessort, je pa Fauthoux v Katovice pripeljal nekaj mlajših zvezdnikov, ki branijo barve številnih evroligaških in NBA klubov. Slovenija na drugi strani želi čim prej pozabiti na četrtkov debakl proti Poljakom, ki so našim reprezentantom odčitali pravo lekcijo iz taktike in borbenosti.

Tudi tokrat se pričakuje, da bo slovenska igra slonela predvsem na plečih izjemnega Luke Dončića, ki je domačinom nasul 34 točk.

Evropsko prvenstvo, skupina D, 2. krog:

Slovenija - Francija -:- (-:-, -:-, -:-, -:-)