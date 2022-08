Slovenski košarkarji znova navdušili: 'Da bi videla Dončića, sva prišla iz Francije'

Slovenska košarkarska reprezentanca potrjuje napovedi strokovnjakov, da bo na septembrskem EuroBasketu glavni favorit za novo zlato medaljo. Pripravljalne tekme je odigrala brez spodrsljaja. Odigrala je šest obračunov in zabeležila šest zmag. Za zaključek je v soboto v razprodani celjski dvorani Zlatorog ob bučni podpori navijačev s 94:88 premagala reprezentanco Hrvaške. Navijači so se pred dvorano Zlatorog začeli zbirati že dve uri pred tekmo, navdušeni, da bodo lahko videli Luko Dončića, Gorana Dragića in ostale košarkarske zvezde. Skupaj se jih je zbralo okoli 5.000, med njimi so bili tudi hrvaški navijači. V polni dvorani so pokazali, kaj pomeni športno navijanje.