Slovenski košarkarji začenjajo kvalifikacije za SP 2023

"Po uspešni zgodbi na olimpijskih igrah v Tokiu je naša želja ter obveza, da to nadaljujemo tudi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Veliko časa za priprave na nasprotnika ne bomo imeli, tako da bo poudarek na nas samih. V zadnji reprezentančni akciji smo v ekipi ustvarili odlično kemijo, ki jo bomo tudi tokrat morali hitro vzpostaviti in prenesti na parket. To bo znova ključ do rezultatov, ki si jih želimo," pravi selektor Sekulić ob današnjem zboru reprezentance v Kopru.

Na seznamu so Jaka Blažič, Jakob Čebašek, Žiga Dimec, Blaž Habot, Alen Hodžić, Jan Kosi, Luka Lapornik, Miha Lapornik, Jurij Macura, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Klemen Prepelič, Matic Rebec in Luka Rupnik .

Selektor Sekulić poleg Luke Dončića in Vlatka Čančarja iz olimpijske zasedbe ne more računati na Mika Tobeyja , ki je moral na operacijo športne hernije oziroma medeničnega obroča, Zorana Dragića , ki nastopa za evroligaški Žalgiris, in Gregorja Hrovata , ki okreva po poškodbi stegenske mišice.

Slovenija bo do odhoda v hrvaško prestolnico trenirala v koprski Bonifiki, v Zagreb pa se bo odpravila v sredo ter pred četrtkovim večernim obračunom dvakrat preizkusila koše v dvorani Dražena Petrovića.

'' Lepo se je vrniti v Slovenijo, se pridružiti reprezentanci in spet videti znane obraze. Začenjamo z novo zgodbo in vsi se zavedamo pomembnosti tekem, ki sta pred nami. Časa za pripravo ni veliko in že na prvem treningu moramo maksimalno zbrano delati na vso moč. Nasprotnika moramo preučiti v najkrajšem možnem času in verjamem, da nas bo trenerski štab dobro pripravil. Predvsem pa moramo biti osredotočeni na lastno igro. Znova bo pomembna kemija, ki nas je krasila poleti. Fantje se med seboj dobro poznamo in ne bi smelo biti težav, da se na igrišču dobro povežemo," pravi Jakob Čebašek.

"Ob pozivu v reprezentanco sem začutil veliko čast in nepopisno veselje. Zastopati barve Slovenije so sanje vsakega športnika in slednje se mi s to reprezentančno akcijo uresničujejo. Večino fantov poznam, tako da verjamem, da se bom hitro vklopil. Na vsakem treningu bom dal svoj maksimum in po najboljših močeh pomagal ekipi," pravi edini novinec v ekipi Blaž Habot.

V drugi del kvalifikacij se bodo uvrstile tri najboljše ekipe iz skupine C, ki se bo v drugem delu križala z Izraelom, Nemčijo, Estonijo in Poljsko. Rezultati iz prvega dela se bodo prenesli, na prvenstvo, ki bo med 25. avgustom in 10. septembrom 2023 in na katerem bo nastopilo 32 reprezentanc, pa se bodo uvrstile tri najboljše ekipe iz drugega dela.

Glede na to, da bo v Zagrebu gostovala četrta reprezentanca sveta po lestvici Fiba, je zanimanje gledalcev veliko. Organizatorji bodo slovenskim ljubiteljem košarke namenil poseben sektor na tribuni. Vstopnic ni možno kupiti prek spletne prodaje, temveč le na blagajni dvorane. Glede na trenutne epidemiološke ukrepe na Hrvaškem je ob vstopu v dvorano treba pokazati veljavno EU digitalno covid potrdilo skupaj z osebnim dokumentom, prav tako pa je obvezna nošnja zaščitnih mask. Otroci do dopolnjenega 12. leta starosti potrdila ne potrebujejo, če na tekmo pridejo v spremstvu starša oziroma skrbnika z veljavnim potrdilom.

Vstopnice za dvoboj s Švedsko v Kopru so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventima in Petrola. Cena v predprodaji je 10 evrov, ob nakupu treh vstopnic pa je četrta vstopnica brezplačna. Na dan tekme bo cena vstopnice 15 evrov.

Hrvaški selektor izbral 15 košarkarjev

Selektor hrvaške košarkarske reprezentance Veljko Mršić je za prvo tekmo kvalifikacij seznam igralcev skrajšal na 15 imen. Kandidati za uvrstitev med dvanajsterico za tekmo s Slovenijo so Roko Badžim, Darko Bajo, Josip Batinić, Danko Branković, Filip Bundović, Mateo Drežnjak, Tomislav Gabrić, Lovro Gnjidić, Mate Kalajžić, Pavle Marčinković, Marin Marić, Toni Perković, Roko Prkačin, Roko Rogić in Matej Rudan.