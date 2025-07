Slovenski košarkarski upi za bron proti Novi Zelandiji

Izbranci slovenskega selektorja Danijela Radosavljevića so na letošnjem zaključnem turnirju v Švici drugič morali priznati premoč tekmecem iz Nemčije. V skupinskem delu so klonili z 68:75, na današnjem polfinalnem obračunu jih je pokopala predvsem slaba igra v končnici prvega polčasa.

V prvi polovici tekme je šepala njihova igra pod obema obročema. Njihovi vrstniki iz Nemčije so jih v tem pomembnem elementu igre povsem zasenčili in jim pobrali 21 žog, medtem ko so Slovenci v uvodnih 20 minutah zbrali 13 skokov. Na koncu dvoboja je to razmerje znašalo 23:42.

Slovenci so drugi polčas začeli z zaostankom 14 točk (31:45), kar je bil tudi najvišji v prvem polčasu. Tako visokega primanjkljaja v drugi polovici tekme niso zmogli nadoknaditi, čeravno so se v začetku zadnje četrtine približali na šest točk (51:57). Telesno višji in močnejši Nemci so v prelomnih trenutkih dvoboja imeli pod rezultatskim nadzorom slovenske košarkarske upe.

V slovenski izbrani vrsti je bil na polfinalni tekmi najbolj učinkovit Mark Padjen, ki je 23 točkam dodal še pet podaj. Žak Smrekar je prispeval 12, Urban Kroflič 11, Mark Ciperle šest, Vit Hrabar štiri, Lovro Lapajne in Leon Ivičič po tri, Leon Zdravković, Filip Petkovski, Mark Povše, Bine Plut in Aljaž Menič pa po dve točki.

Slovenija se je v skupinskem delu svetovnega prvenstva poleg Nemčije izgubila tudi proti Kanadi s 63:82 ter premagala Kitajsko z 99:82. V osmini finala je bila boljša od Argentine z 81:80, v četrtfinalu pa je visoko ugnala Izrael z 79:55.