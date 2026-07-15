Slovenski košarkarski upi razveselili mlade iz URI Soča

Dogodek je združil mlade iz URI Soča in igralce reprezentanc, ki te dni nastopajo na evropskem prvenstvu za fante do 20 let. V sproščenem in nasmejanem vzdušju so se pogovarjali, fotografirali, zbirali avtograme in predvsem delili skupno strast – ljubezen do športa in košarke.

Pri druženju so sodelovali predstavniki reprezentanc, ki so z veseljem namenili svoj čas mladim obiskovalcem. Poleg skupnih fotografij in avtogramov so reprezentance podarile tudi podpisane drese, žoge in druge ekipne rekvizite. Basketball For Good ni klasičen dobrodelni dogodek, temveč pobuda, ki skozi moč športa spodbuja vključevanje, prijateljstvo in medsebojno razumevanje. Na igrišču in zunaj njega košarka briše razlike ter ustvarja prostor, kjer štejejo srčnost, vztrajnost in skupni trenutki.