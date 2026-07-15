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Košarka

Slovenski košarkarski upi razveselili mlade iz URI Soča

Ljubljana, 15. 07. 2026 06.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
24ur.com
Dobrodelni dogodek Basketball For Good

Ljubljana - V uradnem hotelu U20 EuroBasketa 2026 v sodelovanju z I Feel Slovenia v Ljubljani je na prost dan prvenstva potekal poseben dogodek Basketball For Good, ki ga je skupaj z Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom Republike Slovenije Soča pripravil organizacijski odbor prvenstva.

Dogodek je združil mlade iz URI Soča in igralce reprezentanc, ki te dni nastopajo na evropskem prvenstvu za fante do 20 let. V sproščenem in nasmejanem vzdušju so se pogovarjali, fotografirali, zbirali avtograme in predvsem delili skupno strast – ljubezen do športa in košarke.

Pri druženju so sodelovali predstavniki reprezentanc, ki so z veseljem namenili svoj čas mladim obiskovalcem. Poleg skupnih fotografij in avtogramov so reprezentance podarile tudi podpisane drese, žoge in druge ekipne rekvizite. Basketball For Good ni klasičen dobrodelni dogodek, temveč pobuda, ki skozi moč športa spodbuja vključevanje, prijateljstvo in medsebojno razumevanje. Na igrišču in zunaj njega košarka briše razlike ter ustvarja prostor, kjer štejejo srčnost, vztrajnost in skupni trenutki.

Dobrodelni dogodek Basketball For Good
Dobrodelni dogodek Basketball For Good
FOTO: U20 EuroBasket 2026

Nasmehi, iskreni pogovori in navdušenje mladih so znova potrdili, da največje zmage pogosto nastanejo daleč od igrišča. Prav takšni trenutki dajejo športu posebno vrednost in dokazujejo, da lahko šport navdihuje, povezuje ter pušča sledi, ki ostanejo še dolgo po zadnji sireni, ki naznanja konec tekem.

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