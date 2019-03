Miami čaka na dvoboj Dragić-Dončić, odmeva pesem Avsenikov

Slovenski navijači se v dneh pred tekmo zbirajo predvsem v lokalu Rakija Lounge na aveniji Collins pri obali v predelu South Beach. Pred tremi leti sta ga odprla priseljenca iz Bosne in Hercegovine ter Makedonije, ki sta prej delala na turističnih ladjah. Rakija Lounge v četrtek ped tekmo gosti tudi predstavitev Slovenije, slovenskih vin in hrane.

"V bistvu je Luka kriv za to, jaz ga spremljam že dlje časa. Ko je pri 13 letih šel v Madrid, sem na 24UR videla članek, od takrat naprej pa ga spremljam. Že septembra sem rezervirala karte in rekla: 'To hočem videti!' Možu nisem rekla," nam je zaupala ena najbolj gorečih privrženk Luka Dončića , ki je nato la na letališču, ker je medtem zamenjala priimek, morala kupiti še eno vstopnico.

Dončić in Dragić se še nikoli nista pomerila na uradni tekmi, seveda bo to tudi njuna prva medsebojna tekma v ligi NBA, saj je Dragić prvo v tej sezoni izpustil zaradi poškodbe.

Rezultat pomembnejši za Miami

Slovenski privrženci košarke, ki bodo podrli rekord po skupinskem obisku katere od športnih prireditev v Združenih državah Amerike, vneto pričakujejo prvo snidenje Dončića in Dragića na parketu, kjer sta sicer stara znanca, a se v karieri še nista pomerila. Sodelovala sta v slovenski izbrani vrsti in z njo leta 2017 osvojila nepozaben evropski naslov. To bo druga tekma med Heati in Mavericksi v tej sezoni, vendar na prvi 13. februarja Dragić zaradi poškodbe ni igral. Tedaj je v Teksasu slavil Miami s 112 : 101.

Spektakel v dvorani American Airlines bo veliko bolj pomemben za Miami, ki se še poteguje za uvrstitev v končnico. S 36 zmagami in 37 porazi zaseda osmo mesto na Vzhodu ‒ za šestim mestom zaostaja dve zmagi, pred desetim pa ima dve zmagi prednosti. Dallas ima na Zahodu le sedem zmag manj, a ga to uvršča na predzadnje mesto. Od zadnjih desetih tekem je dobil le dve, toda prav zadnja je imela velik odmev. Dončić je s šestim trojnim dvojčkom v sezoni popeljal Maverickse do zmage proti aktualnim prvakom Golden State Warriorsom.

Če za Dallas tekma rezultatsko ne bo ključna, bo pomembna za Dončića, ki se bo očitno do zadnjega trenutka boril za prestižni naziv novinca leta. Tega je imel v prvih mesecih že skoraj zagotovljenega, v zadnjih tednih pa se je aktivno v bitko vključil Trae Young (Atlanta Hawks). Njegovo povprečje je 18,7 točke, 7,9 podaje in 3,6 skoka. Iz igre meče 41,7-, za tri točke 33,6-, proste mete pa 82,1-odstotno. Po mnenju poznavalcev je tudi precej slabši v obrambi.

PRIMERJAVA