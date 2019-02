Prvi slovenski obračun v ligi NBA v Teksasu brez Dragića

TEKMA

Luka Dončić v krstni sezoni lige NBA še naprej napreduje iz meseca v mesec. Januarja je tako beleži dosedanje najboljše povprečje, in sicer 22,4 točke na tekmo, k temu pa je dodal še 8,1 skokov in 6,4 podaj. Še boljše številke pa beleži v februarju, ko povprečno dosega kar 24,6 točk na tekmo, 8,6 skokov in 6,6 podaj.

To bo prvi obračun Dallasa in Miamija v krstni sezoni Luke Dončića, na premiernem obračunu z Vročico pa Luka ne bo mogel zaigrati proti zlatemu reprezentančnemu kolegu Goranu Dragiću, ki še ni okreval po poškodbi kolena.

Dallas Mavericks - Miami Heat -:-