'Slovenski' Real še naprej zmaguje: Randolphovih 11 točk, ter Prepeličevi asistenci dovolj za zmago nad Baskonio

Anthony Randolphje v 20 minutah za madridsko ekipo prispeval 11 točk, imel pa je še štiri skoke; Klemen Prepeličse tokrat v šestih minutah ni vpisal med strelce, je pa k zmagi prispeval dve podaji.

Blažič blestel v katalonskem dresu

Že v četrtek sta se na prizoriščih elitnega klubskega tekmovanja izkazala dva Slovenca. Budućnost je sicer doživela še tretji poraz, z Maccabijem je klonila z 68:78, a je za gostitelje Alen Omićv 23 minutah in pol zbral 12 točk in imel sedem skokov. Še bolje se je odrezal Jaka Blažič; v obračunu košarkarskih sekcij sicer še bolj uveljavljenih nogometnih velikanov Barcelone in Bayerna je katalonski klub s Slovencem slavil s 73:63, pri čemer je v zadnjem delu tekme pomemben delež prispeval tudi Blažič. Odlično je igral predvsem v drugem polčasu, v skoraj 24 minutah na parketu pa je zbral 11 točk, pet skokov in dve podaji.

Izidi, 3. krog:

​​​​​​​CSKA Moskva - Darušafaka Istanbul 79:75

Budućnost Podgorica - Maccabi 68:78

(Alen Omić 23:25 minute, 12 točk, 7 skokov, 2 podaji za Budućnost)

Panathinaikos- Gran Canaria 102:87

Barcelona- Bayern München 73:63

(Jaka Blažič 23:45 minute, 11 točk, 5 skokov, 2 podaji za Barcelono)

Himki Moskva- Anadolu Efes Istanbul 84:85

Žalgiris Kaunas - Fenerbahče Istanbul 75:82

Olympiacos Pirej - Armani Olimpia Milano 75:99

Real Madrid- Baskonia Vitoria 97:79

(Anthony Randolph 19:49 minute, 11 točk, 4 skoki za Real; Klemen Prepelič 6:00 minute, 0 točk, 2 podaji za Real)