Slovenski reprezentant Mahkovic ostaja v Domžalah

Tridesetletni Mahkovic, 2,01 m visoki krilni košarkar, ki se znajde tudi na položaju krilnega centra, je letos v državnem prvenstvu v povprečju beležil po 16,4 točke, 3,5 skoka in 3,3 podaje na tekmo. Še boljše številke pa je dosegal v ligi Aba 2 (18,4 točke, 5,2 skoka in 2,8 podaje), kjer je bil s povprečnim indeksom 23,2 tudi najučinkovitejši košarkar tekmovanja.

Najboljša predstava mu je uspela v gosteh pri skopskem MZT, ko je 29 točkam dodal še devet skokov in štiri podaje za končni indeks 42, letošnji rekordni, skupno pa tretji najvišji v zgodovini lige Aba 2. Za slovenskega reprezentanta bo to še šesta sezona v Domžalah. Prvič je dres Heliosa, po selitvi iz škofjeloškega LTH Castingsa, nosil v letih od 2012 do 2014, nato sta sledili dve sezoni pri Union Olimpiji in ena pri Igokei iz BiH. V sezoni 2017/18 se je vrnil v Domžale, nato naslednjo začel pri Krki, a se je že po dveh mesecih spet vrnil v domžalsko športno dvorano, kjer je bil lani tudi kapetan ekipe in podaljšana roka trenerja Dejana Jakare na parketu.