Slovenski športnik leta z Dallasom gostuje v Los Angelesu

LA Clippers - Dallas

Dallas Mavericksi v ligi NBA igrajo drugo zaporedno tekmo v gosteh. V sredo so igrali v Denverju in izgubili (126:118), čeprav je Luka Dončić prispeval 23 točk in 12 podaj. V zgodnjih petkovih jutranjih urah po slovenskem času čaka Dallas nov tekmec iz zahodne konference.

Los Angeles Clippersso sicer dobili le eno tekmo od zadnjih petih, vendar so na šestem mestu konference (17:13 razmerje zmag in porazov) in so podobno kot Dallas veliko boljši kot na gostovanjih v domači dvorani, kjer so izgubili le štiri od 12 tekem. Prvi strelec in skakalec Clippersov je Tobias Harris (21,5 točke in 8,2 skoka na tekmo). Tekmeca sta se enkrat v tej sezoni že pomerila, Dallas je zmagal (114:110), Dončić pa na tej tekmi ni igral.

Mavericksi so izgubili zadnje tri tekme, a imajo še vedno pozitivno bilanco, kar se tiče zmag in porazov (15:14). So pa trenutno na devetem mestu Zahoda, se pravi, da zaostajajo eno mesto za mesti, ki vodijo v končnico. Prvi strelec Dallasa je še vedno Dončić, ki v povprečju dosega 18,4 točke na tekmo.

