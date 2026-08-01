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Zgodba se razvija

Slovenci ob polčasu zaostajajo za tri točke (41:44)*

Trento, 01. 08. 2026 20.17 pred 4 minutami 1 min branja 4

Avtor:
A.V.
Slovenija U18

Slovensko košarkarska reprezentanca do 18 let se v italijanskem Trentu pravkar meri v polfinalnem obračunu evropskega prvenstva s špansko izbrano vrsto. Zmagovalec omenjenega dvoboja se bo za naslov evropskega prvaka udaril z gostiteljico turnirja Italijo, ki je v napeti končnici po podaljšku z 80:77 strla odpor Francije. Slovenci zaostajajo ob polčasu za tri točke (41:44).

Evropsko prvenstvo (U18), polfinale, izid:

Slovenija - Španija 41:44* (17:16, 24:28, -:-, -:-)

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košarka evropsko prvenstvo u18 polfinale slovenija španija

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KOMENTARJI4

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Komentator
01. 08. 2026 21.43
Dajmo fantje! Boljši ste!
Odgovori
0 0
Komentator
01. 08. 2026 21.41
Dajte, stisnite! Zmorete, boljši ste!
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
01. 08. 2026 21.19
Sramotno je,da se tega ne prenaša.
Odgovori
+4
4 0
Castrum
01. 08. 2026 21.18
Dejmo Fantje!
Odgovori
+1
1 0
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