Slovenci ob polčasu zaostajajo za tri točke (41:44)*

Evropsko prvenstvo (U18), polfinale, izid:
Slovenija - Španija 41:44* (17:16, 24:28, -:-, -:-)
Slovensko košarkarska reprezentanca do 18 let se v italijanskem Trentu pravkar meri v polfinalnem obračunu evropskega prvenstva s špansko izbrano vrsto. Zmagovalec omenjenega dvoboja se bo za naslov evropskega prvaka udaril z gostiteljico turnirja Italijo, ki je v napeti končnici po podaljšku z 80:77 strla odpor Francije. Slovenci zaostajajo ob polčasu za tri točke (41:44).
Evropsko prvenstvo (U18), polfinale, izid:
Slovenija - Španija 41:44* (17:16, 24:28, -:-, -:-)
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