Slovenskih 6:0 v zmagah dober obet pred EP, Prepelič pravi: To še ni naš maksimum

Slovenska reprezentanca na zadnjih šestih tekmah ne pozna poraza, šest zmag je njihov izkupiček v pripravljalnem obdobju, kar je dober obet pred evropskim prvenstvom. Košarkarje sicer pred začetkom Eurobasketa čakata še dve kvalifikacijski tekmi za SP, nato pa 1. septembra sledi uvodna tekma prvenstva stare celine. Slovenija bo igrala v skupini z Litvo, Madžarsko, Bosno in Hercegovino, Nemčijo in Francijo.

Podobno kot na tekmah s Turčijo in Srbijo, ki sta bili odločeni šele po podaljšku, je Slovenija tudi tokrat pokazala borbeno in ekipno predstavo, odlično pa je odigrala predvsem tretjo četrtino, v kateri je dosegla 36 točk.

Slovenija je bila na prijateljskih tekmah v zadnjih dobrih dveh tednih boljša od Nizozemske (83:76), Črne gore (70:52), Turčije (104:103), Ukrajine (86:82), Srbije (97:92), Slovenci so za konec pripravljalnega obdobja v Celju s 94:88 premagali še Hrvate. "Smo dovolj izkušeni, da se zavedamo naših napak, ki jih je bilo ogromno. Hrvaška je ekipa z veliko talenta, zelo so talentirani. Bila je težka tekma, a smo veseli zmage, a to še ni naš maksimum in imamo še par dni treningov do Estonije. Počasi se kockice zlagajo, smo pa daleč od tega, kar si želimo. Tudi forma se bo dvigovala iz tekme v tekmo, ko bo treba, bomo pravi," je po tekmi dejal Klemen Prepelič , ki je dosegel devet točk.

''Vedno je lepo zmagati, tudi če gre samo za test oziroma prijateljski preizkus moči. V prvem delu nismo bili pravi, nadaljevanje tekme pa je bilo veliko boljše. Bolj čvrsti smo bili v obrambi, pokazali smo karakter in borbenost ter zasluženo zmagali," je povedal Mike Tobey.



''Končali smo priprave z novo zmago, a zdaj moramo vse to pozabiti in se fokusirati na prvega tekmeca v kvalifikacijah za SP. Zdaj gre zares in prva prava tekma bo Estonija naslednji teden v Celju. Zagotovo vsaka zmaga dviguje našo samozavest in lepo je bilo videti, da so končnico tekme igrali košarkarji, ki sicer nimajo izrazitih vlog v reprezentanci," je dejal Vlatko Čančar, tokrat prvi strelec Slovenije z 21 točkami. Kapetan Goran Dragić je prispeval 19 točk, Luka Dončić pa je dosegel deset točk in dodal še pet skokov in šest podaj.

''Hrvaška se je predstavila z močno, drugačno in boljšo ekipo kot konec junija v Stožicah, kar se je predvsem videlo v prvem polčasu, ko nam je povzročala obilico preglavic. Med odmorom smo se pogovorili v garderobi, prišli na igrišče z več energije, dvignili smo nivo igre v obrambi, posledično nam je stekel napad in vse je bilo precej lažje. Vesel sem tudi, da smo uspeli enakomerno razdeliti minutažo med igralce, kar je bil tudi eden od ciljev pred to tekmo. Nismo želeli preforsirati ne Luke ne Gorana, načrt je bil, da ne igrata več kot 15 ali 20 minut na tej tekmi, po drugi strani pa smo tudi izkoristili, da vidimo, ko bomo v takšni situaciji, kako se znajdemo v trenutkih, ko nam je težko," pa je vtise po tekmi strnil slovenski selektor Aleksander Sekulić.

Reprezentanca bo po prostem dnevu priprave nadaljevala v Celju v ponedeljek, v kadru pa ostaja vseh 14 igralcev, ki jih ima selektor na voljo. Na Eurobasket bo potovalo 12 igralcev, odločitev o končnem spisku bo padla po kvalifikacijski tekmi z Nemčijo. Za uvod evropskega prvenstva 1. septembra Slovence ob 17.15 čaka dvoboj z Litvo. Po dnevu premora v dvorani Lanxess, ki sprejme 19.000 gledalcev, sledi 3. septembra obračun proti Madžarski (20.30), dan kasneje, 4. septembra, pa še dvoboj proti Bosni in Hercegovini (17.45). Sledi nov dan premora, za konec skupinskega dela pa sledita še dvoboja z gostitelji Nemci (6. september, 20.30) in Francozi (7. september, 17.15).