'Slovensko reprezentanco mora na EP voditi selektor s karizmo in avtoriteto'

Kljub napovedim iz našega tabora, da bo drugi obračun s Portugalci v manj kot treh dneh nekaj povsem drugega v primerjavi s petkovo žalostinko iz Almade, smo v koprski Areni Bonifika spremljali infarktno končnico, v kateri so ključno vlogo odigrali "senatorji" Klemen Prepelič , Jaka Blažič in Edo Murić . "Sploh ne upam pomisliti, kako bi se tekma v Kopru končala, če v prvem polčasu ne bi imeli razpoloženega Prepeliča ter kasneje v drugem delu igre še bojevitega Blažiča in Murića. Vse skupaj je bilo bolj ubogo, a na koncu vendarle šteje zmaga in nova uvrstitev na evropsko prvenstvo," se je kljub novi medli predstavi slovenskih košarkarjev uvrstitve na EP razveselila košarkarska in komentatorska legenda Peter Vilfan , ki pa ne dvomi, da bi prihodnjo jesen slovensko izbrano vrsto moral voditi drug strokovnjak.

Slovenska reprezentanca je torej z obilo sreče in s ključnim prispevkom najizkušenejših članov iz šampionskega leta 2017 prišla do tretje zmage v kvalifikacijah, kar je zadostovalo za uvrstitev na evropsko prvenstvo, ki ga bodo prihodnje leto gostili Poljska, Finska, Latvija in Ciper.

"Poglejte, že sama izjava zdajšnjega selektorja Aleksandra Sekulića po blamaži v Almadi, ko na vprašanje o katastrofalno odigranem prvem polčasu ni našel ustreznega odgovora, dovolj zgovorno priča o pomanjkanju samokritike. Kdo potem, če ne on, pripravlja naše fante za tekme? Tega si selektor ene resne reprezentance z uspešno preteklostjo preprosto ne bi smel dovoliti. Lahko smo veseli za fante, da jim je uspela nova uvrstitev na veliko tekmovanje, a ta zadnja zmaga ne more skriti trenutnih težav in vseh potencialnih, ki bi lahko v prihodnje priplavale na površje," brez dlake na jeziku pravi Vilfan in dodaja:

"Še vedno ostajam pri svojih osnovnih stališčih. Na tistem, kar sem že govoril in bom tudi ponovil. Še vedno sem absolutno prepričan, da mora to reprezentanco na evropsko prvenstvo peljati nov selektor. To mora biti trener z imenom, znanjem in avtoriteto. To mora biti trener, ki bo znal maksimalno izkoristiti potencial, ki ga bomo peljali na prvenstvo. Tu mislim na tri, največ štiri igralce iz generacije, ki je osvojila prvenstvo leta 2017, pet do šest mladih košarkarjev, ki jih je treba nemudoma poklicati v reprezentanco in peljati na prvenstvo. Naš največji potencial Luka Dončić in naturalizirani košarkar. To je ekipa. Naloga novega selektorja bi morala biti, da iz posameznikov ustvari homogeno celoto. Ključna stvar bo, da bo ves čas – in tega Sekulić preprosto ni sposoben – imel popoln nadzor nad dogajanjem v reprezentanci, tako na parketu kot izven njega."