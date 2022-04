Najboljši strelec v zgodovini lige NBA dopolnil 75 let

Legendi lige NBA in franšize Los Angeles Lakers: Kareem Abdul-Jabbar in Magic Johnson

Kareem Abdul-Jabbar, ki je pod obroči plenil poglede že s svojo izjemno višino, visok je dva metra in 18 centimetrov, je v ligi NBA odigral 20 sezon, od tega šest pri ekipi iz Milwaukeeja in 14 pri Jezernikih. Dokler se ni leta 1989 pri starosti 42 let upokojil, je v svoji karieri nabral 38.387 točk, s čimer je še vedno vodilni strelec v zgodovini NBA.

Prvi naslov prvaka je osvojil z Milwaukeejem leta 1971, v letih 1980, 1982, 1985, 1987 in 1988 pa je šampionske prstane prejel z Jezerniki. Tako pri Milwaukeeju kot pri Los Angelesu je nosil majico s številko 33, pri obeh klubih so to številko njemu v čast upokojili.

Konec sezone 1999–2000 je delal kot pomočnik trenerja pri ekipi Los Angeles Clippers, bil je lovec na mlade talente pri New York Knicksih, od leta 2005 do 2011 pa je znova delal pri Los Angeles Lakersih kot pomočnik trenerja. Dve leti je delal tudi s srednješolsko ekipo v indijanskem rezervatu, o čemer je kasneje napisal knjigo. Bil je še trener nižjeligaškega moštva Oklahoma Storm.

Abdul-Jabbar je bil šestkrat izbran za MVP, najkoristnejšega igralca lige, devetnajstkrat je bil izbran na tekmo vseh zvezd lige NBA All-Star. Od leta 1995 je član košarkarskega hrama slavnih. Imel je karierno povprečje 38,4 točke in 17,4 skoka na tekmo. S svojim dosežkom 38.387 točk v ligi NBA ostaja pred zvezdniki, kot so LeBron James (37.062), Karl Malone (36.928), Kobe Bryant (33.643) in Michael Jordan (32.292).

Deset najlepših akcij v karieri Kareema Abdula-Jabbara: