Sloviti Kareem Abdul-Jabbar v svoje sanjsko moštvo ni izbral Luke Dončića

Seznam sanjskega moštva za desetletje 2020-2030 je zdaj 72-letni Kareem Abdul-Jabbar, ki je bil kot Ferdinand Lewis Alcindor Jr. rojen v New Yorku leta 1947, objavil v britanskem Guardianu na predvečer novega leta.

Abdul-Jabar, ki je bil šestkrat izbran za najkoristnejšega igralca lige, devetnajstkrat pa je bil izbran na tekmo vseh zvezd, je pojasnil, da ni zgolj upošteval kakovosti posameznikov, ampak je svoj izbor utemeljil na podlagi tega, kako bodo košarkarji delovali skupaj kot moštvo.

V svoj izbor NBA-sanjskega moštva naslednje dekade (NBA dream team of the next decade) je vključil enajsterico igralcev, ki krojijo zdajšnji trenutek najmočnejše košarkarske lige na svetu. Zakaj v tej enajsterici ni 20-letnega Slovenca Luke Dončića, ki je s povprečjem 29 točke, 9,5 skoka in 8,9 asistence na tekmo trenutno tretji najboljši igralec lige NBA ter nosilec igre franšize Dallas Mavericks, Abdul-Jabbar ni pojasnil.

Abdul-Jabbar, član košarkarskega hrama slavnih, je imel karierno povprečje 38,4 točke in 17,4 skoka na tekmo. V njegovem sanjskem kolektivu z zares enkratno in dolgo klopjo, ko so rezervisti lahko boljši od začetne peterke, so naslednji košarkarji: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Steph Curry(Golden State Warriors),Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), James Harden(Houston Rockets), Kyrie Irving (Brooklyn Nets), LeBron James (Los Angeles Lakers), Ben Simmons(Philadelphia 76ers), Klay Thompson(Golden State Warriors),Jayson Tatum(Boston Celtics), Trae Young(Atlanta Hawks).

2K Dončiću napoveduje odlično desetletje

Pri podjetju 2K, ki skrbi za vsakoletno izdajo najbolj priljubljene NBA video igre, so na novega leta dan objavili fotografijo najboljše peterke minulega desetletja, zraven pa priložili še pet košarkarjev, ki bodo po njihovem mnenju najbolj zaznamovali novo obdobje. Sem so poleg Simmonsa, Antetokounmpa, Ziona Williamsona in Karl-Anthony Townsa uvrstili tudi našega asa. Idealno peterko 2010-2020 sicer sestavljajo Curry, Harden, Dwight Howard, James in Kevin Durant.