Smith o hitri uigranosti z Dončićem: Ključ je bila iskrena komunikacija

Košarkarski analitiki so pozdravili združitev moči med Dennisom Smithom mlajšim in Luko Dončić. Na igrišču naj bi skupaj delovala, kot da sta skupaj že pet ali šest let. In kako se jima je uspelo tako hitro uigrati? "Zgolj z iskrenostjo komunikacijo," je dejal Smith mlajši. "Morava biti iskrena drug do drugega in biti sposobna kritizirati drug drugega. Hkrati morava graditi osebnost drugega. Oba morava biti spoštljiva,’’ je pristavil prav tako mladi ameriški košarkar, za katerega bo to druga sezona v ligi NBA. "Ko vidiš Dončića veš, da je igral poklicno košarko že nekaj časa," je med drugim polaskal slovenskemu košarkarju.