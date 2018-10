Smithu grozi kazen za vsako tekmo, na kateri bo pokazal novo tetovažo

Pravila tekmovanja namreč prepovedujejo takšno ali drugačno oglaševanje na telesu in na "modnih dodatkih", ki jih med igro recimo na glavi nosijo športniki. Košarkarju iz New Jerseyja so zabičali, da naj si pokrije sporno tetovažo, sicer ga čaka kazen za vsako tekmo, na kateri bo napis razkazoval. 33-letnik se je prek spleta že ostro odzval na nastalo situacijo.

Pokazal jim je sredinca

"Danes so me torej obvestili, da me bodo za vsako tekmo kaznovali, če ne pokrijem 'SUPREME TETOVAŽE' na moji nogi med tekmami!! Ti ljudje v pisarnah lige so nekaj posebnega,"je skupaj s podobo iztegnjenega sredinca zapisal Smith. Ena odmevnejših zgodb je bila leta 2013 tista z Imanom Shumpertom v glavni vlogi, ko je nekdanji Smithov soigralec s pričesko oglaševal znamko adidas. Bilo je tudi več primerov začasnih tetovaž, zanimivo pa je, da nekaterih košarkarjev liga zaradi podobnih potez nikoli ni opozorila.

Kyrie Irving ima na roki napis Friends (televizijska serija Prijatelji, op. a.), Carmelo Anthony pa WB (filmska hiša Warner Bros., op. a.), a naj bi šlo v Anthonyjevem primeru za poklon domačemu Baltimoru oziroma njegovi zahodni strani (West Baltimore, op. a.). Poljak Marcin Gortat je igral tekme z znakom podjetja Michaela Jordana ...

Smith je sicer že decembra na tekmi z Los Angeles Lakers na roki nosil velik "rokav" z napisom Supreme, ki pa ga je hitro nehal uporabljati, zdaj pa se je ponovno znašel pod drobnogledom odgovornih v najmočnejši košarkarski ligi na svetu.