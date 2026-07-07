Smo gledali isto tekmo? 'Proti Švedski je bila energija prava'

icon-chevron-right 1 22 icon-chevron-right Slovenija - Švedska Luka Kotnik

Slovenija - Švedska Luka Kotnik

Slovenija - Švedska Luka Kotnik

Slovenija - Švedska Luka Kotnik

Slovenija - Švedska Luka Kotnik

Slovenija - Švedska Luka Kotnik

Slovenija - Švedska Luka Kotnik

Slovenija - Švedska Luka Kotnik

Slovenija - Švedska Luka Kotnik

Slovenija - Švedska Luka Kotnik

Slovenija - Švedska Luka Kotnik

Slovenija - Švedska Luka Kotnik

Slovenija - Švedska Luka Kotnik

Slovenija - Švedska Luka Kotnik

Slovenija - Švedska Luka Kotnik

Slovenija - Švedska Luka Kotnik

Slovenija - Švedska Luka Kotnik

Slovenija - Švedska Luka Kotnik

Slovenija - Švedska Luka Kotnik

Slovenija - Švedska Luka Kotnik

Slovenija - Švedska Luka Kotnik

Slovenija - Švedska Luka Kotnik











































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Slovenija se je v Stožicah predstavil v novem dresu, ki ga je za Košarkarsko zvezo Slovenije oblikoval Jordan. Na dresu so opazne lastnosti, ki krasijo slovensko reprezentanco. Linije na prsih ponazarjajo vrh Triglava - simbol poguma, vztrajnosti in ponosa. Vzorec satovja pa je navdihnila avtohtona kranjska čebela, znana po svoji marljivosti, odličnem ekipnem delu in nepopustljivosti. Nov reprezentančni dres tako ni le nov dizajn. To je zgodba o Sloveniji. O reprezentanci. In o navijačih, ki jo spremljajo na vsakem koraku.

A nov dres je bil edina pozitivna plat stoženske zgodbe proti Švedski. Nekaj več kot 3000 navijačev je bilo priča novi hudi zaušnici za slovensko reprezentančno košarko. "Čestitke Švedski. Bila je boljša in zasluženo zmagala. V tem ciklu smo računali na dve zmagi, a smo doživeli dva poraza, kar je zagotovo neuspeh, a še vedno smo v igri za uvrstitev na SP. Ne glede na to, da smo evropski prvaki 2017, da smo bili četrti na olimpijskih igrah in da se na evropskih prvenstvih redno uvrščamo v četrtfinale, zmage in uspehi niso samoumevni. Na razpolago moramo imeti vse najboljše igralce. Imamo nadarjeno generacijo, ki bo v naslednjih dveh tednih igrala na evropskem prvenstvu do 20 let v Ljubljani in ki sodi med favorite za najvišja mesta. Bom njihov glavni navijač, saj se zavedam, da so ti fantje prihodnost slovenske košarke in oni nas bodo v naslednjih letih zastopali na največjih tekmovanjih," je bil po novi zaušnici izčrpen selektor Aleksander Sekulić.

Slovenija - Švedska FOTO: Sofascore.com

"Mislim, da je bila energija prava, žal pa se igralci na parketu nismo držali vseh navodil strokovnega štaba. Napravili smo preveč nepotrebnih napak, tako da je Švedska na koncu zasluženo zmagala. Vidi se, da mladi nimajo dovolj izkušenj, da nam manjka nekaj ključnih igralcev, a vseeno smo se uvrstili v drugi del kvalifikacij. Zdaj bomo morali pokazati, iz kakšnega testa smo, predvsem pa upam, da se bodo fantje udeležili reprezentančnih akcij. Dovolj je izgovorov, utrujenosti in porok. Imamo talentirano generacijo mladih igralcev, a Slovenija je vendarle zelo majhna država in vsaka odsotnost se nam pozna. Zahvalil bi se vsem, ki so odigrali in bili zraven v tem ciklu kvalifikacij," pa je povedal kapetan naše izbrane vrste povratnik Edo Murić.

Po odigranih treh kvalifikacijskih oknih oziroma šestih odigranih tekmah so v drugi del napredovale prve tri reprezentance iz vsake od osmih skupin in tvorijo nove štiri skupine po sistemu (I=A+B, J=C+D, K=E+F in L=G+H). Vsi rezultati iz prvega dela kvalifikacij se prenašajo. Slovenija je v skupini H, v kateri so imele vse štiri reprezentance po tri zmage in tri poraze, zasedla drugo mesto. V drugi del sta napredovali še Estonija in Švedska. Francija bo drugi del začela s petimi zmagami, Finska s 4-2 in Madžarska pa s 3-3.

Aleksander Sekulić FOTO: Luka Kotnik

Tudi v drugem delu kvalifikacij vsako reprezentanco čaka šest tekem, po tri na domačem igrišču in tri v gosteh. Četrto kvalifikacijsko okno oziroma prvo drugega dela bo na sporedu med 24. avgustom in 1. septembrom 2026, drugo med 23. novembrom in 1. decembrom istega leta ter zadnje med 22. februarjem in 2. marcem 2027. Na svetovno prvenstvo se bo uvrstilo 12 reprezentanc - prvo-, drugo- in tretjeuvrščena ekipa iz vsake od štirih skupin drugega dela kvalifikacij (I, J, K in L).

Slovenija bo za uvod drugega dela 27. avgusta gostoval v Franciji in se 30. avgusta na domačem parketu pomerila z Madžarsko. V drugem ciklu nadaljevanja bo 27. novembra doma igral s Finsko in 30. novembra gostoval na Madžarskem. V zadnjem kvalifikacijskem oknu ga 25. februarja prihodnje leto čaka domača tekma s Francijo in 28. februarja gostovanje na Finskem.

Edo Murić na tekmi s Švedsko. FOTO: Luka Kotnik

20. izvedbo moškega svetovnega košarkarskega prvenstva bo med 27. avgustom in 12. septembrom 2027 gostil Katar. Na mundialu v Dohi bo zaigralo 32 ekip. Slovenija se poteguje za peti nastop na SP. Leta 2006 na Japonskem je bila deveta, 2010 v Turčiji osma, 2014 v Španiji sedma, 2023 na Filipinih pa prav tako sedma.