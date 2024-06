'Smo šele na pol poti, a prednost dveh zmag je lepa'

Košarkarji ekipe Boston Celtics so na drugi tekmi finala lige NBA s 105:98 dosegli še drugo zmago proti Dallas Mavericksom. Za goste iz Teksasa je trojni dvojček z 32 točkami, 11 skoki in 11 podajami dosegel Luka Dončić, kar pa je bilo premalo ob kolektivno razpoloženi domači vrsti. "Bili smo ekipa, to je odločilo," v en glas sporočajo iz tabora Bostona, kjer se zavedajo, da so šele na pol poti do končnega uspeha. Finalna serija se sedaj seli v Dallas.

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Odločilna je bil tretja četrtina, v kateri so si domačini po bolj ali manj izenačene pol ure igre v nekaj minutah z nizom 10:0 priigrali vodstvo z dvomestnim številom točk. Tega v nadaljevanju niso več izpustili iz rok kljub najboljšim poskusom Luke Dončića. "Bila je to ekipna zmaga. Boston je to – ekipa, ki ves čas diha homogeno," je sprva dejal strateg Bostona Joe Mazzulla, ki je bil vesel, da je tekma od začetka šla v smer, kamor so želeli.

Boston vs Dallas (druga tekma) FOTO: Sofascore.com icon-expand

"Imeli smo strategijo in dobro se je obnesla. Seveda, vsa čast igralcem, oni so vse skupaj kazali na parketu. Bili smo na pravih obratih," je še dejal trener ekipe, ki j v finalni seriji povedla z 2:0 v zmagah in je na pol poti do laskavega uspeha.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Dallas je sicer s strelsko razpoloženim 25-letnim slovenskim asom Luko Dončićem na začetku tekme narekoval tempo. Dončić, ki je bil pred tekmo pod vprašajem zaradi več poškodb, na ogrevanje je prišel z ledenimi obkladki po več delih telesa, ob že dlje časa trajajočih težavah s kolenom in gležnjem ga je po udarcu na prvi tekmi bolel tudi prsni koš, je tekmo začel strelsko vroč in v prvem polčasu dosegel kar 23 točk.

Na drugi strani Boston ni bil pri metu kot na prvi tekmi. Domačini so zgrešili prvih osem poskusov za tri točke, v igri v napadu jih je držal predvsem izjemni Jrue Holiday, ki pa je večino točk dosegel s prodori in iz hitrih protinapadov. Holiday je večino tekme držal strelski korak z Dončićem, tekmo je zaključil s 26 točkami. "Dobro smo zaustavili njihova najmočnejša orožja. predvsem pa smo jih s kolektivno obrambo ves čas utrujali," je videl Mazzulla.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V drugem polčasu je Boston nad Dončićem okrepil obrambo, velikokrat ga je podvajal, pri Dallasu pa se ni našel drugi v napadu razpoložen košarkar. Kyrie Irving je sicer dosegel 16 točk, a ob manj kot 40-odstotnem metu iz igre. Manjkal je predvsem drugi igralec Dallasa, ki bi lahko ob večji obrambni osredotočenosti Bostona zadel z razdalje. Irving, P.J. Washington, Derrick Jones in Josh Green so tako zadeli le enega od 14 poskusov za tri točke. Tudi sicer gostje niso izkoriščali svojih priložnosti, zgrešili so kar osem od 24 prostih metov, izgubili pa so tudi 15 žog (Boston jih je 10), od tega Dončić osem.

Jaylen Brown FOTO: AP icon-expand

Za Boston je Brown dosegel 21 točk, Tatum in White pa oba po 18. Holiday je ob tem pobral še 11 skokov, Tatum pa je ob sicer manj razpoloženem metu prispeval 12 podaj in devet skokov. "Vsaka tekma je drugačna. Vedeli smo, da bo Dallas prišel lačen zmage in da bo želel na vsak način serijo izenačiti, toda mi smo bili pripravljeni, ob tem pa smo odlično delovali tudi v ključnih trenutkih. Tekma je bila vnovič fizična, a to je pač finale, kjer vsi od sebe dajejo vse kar imajo," je za ESPN po drugi zaporedni zmagi dejal eden ključnih mož Bostona Derrick White.

Možje v zeleno-belem so po oceni njihovega trenerja Joeja Mazzulle znova dokazali, da igrajo predvsem kolektivno košarko in se tako odzval tudi na razpravo pred drugo tekmo, ki so jo sprožile besede trenerja Dallasa Jasona Kidda o tem, kdo je najboljši igralec v ekipi Bostona.

Luka Dončić vs Boston (druga tekma) FOTO: Sofascore.com icon-expand

"Govorice o enem ali drugem ali tretjem igralcu me utrujajo, prav tako poskusi, da bi se osredotočali na kar koli drugega, kot igranje naše igre. Vsi, ki so danes stopili na parket, so opravili svoje delo, tako v napadu kot v obrambi," je dejal Mazzula, ki pa umirja morebitno evforijo. "Na pol poti smo. Vedno je najtežje zaključiti serijo, zato v Teksas potujemo z miselnostjo, da še nič ni odločenega. Je pa prednost dveh zmag prijetna, to pa priznam."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči