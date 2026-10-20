Smrt ne izbira in jemlje tudi mlade: italijanska košarka zavita v črno

Anna Mellano je veljala za eno najbolj obetavnih mladih košarkaric v Italiji. Prve košarkarske korake je naredila v klubu Basket Venaria, s svojim talentom in predanim delom pa si je izborila tudi nastope za mlajše italijanske reprezentančne selekcije.

Žal je njen športni razvoj prekinila resna bolezen, zaradi katere se je morala umakniti s parketa. Kljub vztrajnemu boju za ozdravitev bolezni ni uspela premagati. Novico o njeni smrti je potrdila Italijanska košarkarska zveza (FIP), ki se je od mlade reprezentantke poslovila s čustvenim sporočilom.