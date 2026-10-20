Smrt ne izbira in jemlje tudi mlade: italijanska košarka zavita v črno

Anna Mellano je veljala za eno najbolj obetavnih mladih košarkaric v Italiji. Prve košarkarske korake je naredila v klubu Basket Venaria, s svojim talentom in predanim delom pa si je izborila tudi nastope za mlajše italijanske reprezentančne selekcije.
Žal je njen športni razvoj prekinila resna bolezen, zaradi katere se je morala umakniti s parketa. Kljub vztrajnemu boju za ozdravitev bolezni ni uspela premagati. Novico o njeni smrti je potrdila Italijanska košarkarska zveza (FIP), ki se je od mlade reprezentantke poslovila s čustvenim sporočilom.
"Anna Mellano je umrla pri 17 letih. Vzela jo je kruta bolezen, proti kateri se je borila z enako odločnostjo, kot jo je vedno kazala na košarkarskem igrišču," so zapisali pri krovni italijanski košarkarski zvezi.
Predsednik Italijanske košarkarske zveze Giovanni Petrucci je ob tem izrazil sožalje Anninima staršema Danilu in Marti ter vsem članom njenega matičnega kluba Basket Venaria. "Anna za seboj pušča neizmerno praznino v srcih soigralk, trenerjev in navijačev. Njeni družini pošiljamo objem celotne italijanske košarkarske skupnosti," je dejal Petrucci.
Prezgodnja smrt mlade športnice je povzročila veliko žalost med vsemi, ki so spremljali njen razvoj in verjeli, da je pred njo svetla košarkarska prihodnost.