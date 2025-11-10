Svetli način
So Harrisonu šteti dnevi v Dallasu? Lastniki razmišljajo o njegovem odhodu

Dallas, 10. 11. 2025 10.16 | Posodobljeno pred 1 uro

M.D.
18

Nico Harrison je minulo sezono odhod Luke Dončića iz Dallasa poskušal upravičiti z napovedjo uspehov v tej sezoni. Neverjetna 'sreča' na loteriji za minuli nabor lige NBA mu je poklonila bodočega zvezdnika Cooperja Flagga in pred začetkom sezone so se kritike navijačev na račun človeka, ki je iz mesta nagnal Luko Dončića, vsaj malo umirile. Po katastrofalnih prvih desetih tekmah nove sezone pa se je Harrison znova znašel pod velikim pritiskom.

Trener Mavericksov Jason Kidd se je ob dolgoročni odsotnosti prvega organizatorja igre Kyrieja Irvinga zaradi poškodbe kolena odločil, da bo na tem položaju sezono začel 18-letni in 206 centimetrov visoki novinec Cooper Flagg. V preteklosti so imeli tudi najbolj nadarjeni mladeniči na tem položaju veliko težav na začetku svojih NBA karier in pogosto so njihova moštva davek za njihovo neizkušenost plačala s številnimi porazi. Pri Flaggu ni nič drugače, dodati pa moramo, da pred to sezono nikoli ni igral na položaju organizatorja igre. 

Nato so sledile težave z neposredno zamenjavo Luke Dončića pri Mavericksih, Anthonyjem Davisom. Center, ki naj bi po besedah Nica Harrisona slovel po svoji zagnanosti, zmagovalni miselnosti in profesionalnem pristopu, je v sezono vstopil v zelo slabem fizičnem stanju. Tudi sam je javno priznal, da bi lahko izgubil kilogram ali dva, po petih tekmah nove sezone pa je upravičil svoj nadimek "civilna oblačila", saj se je poškodoval in prav v civilnih oblačilih spremljal štiri poraze svojega moštva na zadnjih petih tekmah.

Trenutno še vedno športni direktor Dallas Mavericks Nico Harrison
Trenutno še vedno športni direktor Dallas Mavericks Nico Harrison FOTO: AP

Z vsako neposrečeno potezo in bolečim porazom franšize, ki se zelo dobro spomni obiska velikega finala lige NBA leta 2024 pod vodstvom Luke Dončića, je bilo nezadovoljstvo navijačev vse glasnejše. Lastniki kluba, na čelu z njihovim predstavnikom Patrickom Dumontom, so Harrisona dolgo časa branili, zdaj pa naj bi bili po poročanju ameriškega novinarja Marca Steina vse bližje odločitvi, ki bi Harrisona poslala na zavod za zaposlovanje.

"Ker so Mavericks že v precejšnji luknji, kar zadeva uvrstitev v končnico, viri iz lige poročajo, da vse večja in praktično neprestana negativnost, ki obdaja franšizo, dejansko izčrpava in skrbi lastnike," poroča Stein.

Preberi še Marko Milić o Dončiću: Nešteto tekem je igral pod injekcijo, zato taka odločitev boli

"Čeprav se zdi, da bi Dumont Harrisonu namenil še nekaj časa, je na najvišjih ravneh organizacije postalo neizogibno razmišljanje o tem, ali je sprememba med sezono najbolj pametna poteza za Maverickse, če želijo napredovati po odhodu Dončića. Če bo Dumont na koncu sklenil, da je sprememba najboljša rešitev – čeprav v tem trenutku še ni jasno, koga bi Mavericksi izbrali kot dolgoročnega naslednika –, se domneva, da bi bil ta korak sprejet ne le zaradi potenciala za spremembo vzdušja in kot sredstvo za ponovno pridobitev odtujenih navijačev, ampak tudi na podlagi predpostavke, da športni direktor, ki je zasnoval in spodbujal tako zelo kritiziran odhod Dončića, ne more več biti tisti, ki poskuša organizacijo popeljati naprej," je še dodal vedno dobro obveščeni Stein. Medtem pa je Luka Dončić v sončni Kaliforniji postal igralec, ki je najhitreje dosegel svojih prvih 1000 točk v dresu slovitih Los Angeles Lakersov ...

los angeles lakers dallas mavericks luka dončić patrick dumont jason kidd nico harrison
Umrla je košarkarska legenda, eden od 75 največjih igralcev v zgodovini lige NBA

KOMENTARJI (18)

Oliguma
10. 11. 2025 12.18
+3
Klub naj kupi nazaj za male pare Cuban stvar rešena, tudi, če gre niko in ostane isti lastnik..se ne bodo nikoli pobrali..ta folk nima pojma v športu ali imajo pa sploh druge namene in gre vse po planu.
ODGOVORI
3 0
losser
10. 11. 2025 12.08
+3
Aja zdaj komaj?
ODGOVORI
3 0
Rookoko
10. 11. 2025 12.07
+3
Naj gre copate prodajat
ODGOVORI
3 0
BBcc
10. 11. 2025 11.51
+4
Pričakovano.
ODGOVORI
5 1
štajerc65
10. 11. 2025 11.48
+1
Si se odločil Luko nagnati, zdaj pa boš ti letel. E moj Nico.
ODGOVORI
3 2
Amor Fati
10. 11. 2025 11.46
+1
Divac je tudi letel. Jz temu pravm Donko efekt.
ODGOVORI
3 2
Uporabnik1908566
10. 11. 2025 12.10
-1
Divac še ni odletel, je GM Kingsov....
ODGOVORI
0 1
MadmonK
10. 11. 2025 12.33
Uporabnik1908566 na luni vse po starem? 2020: po neuspešni sezoni Kingsov in več kritikah glede kadrovskih odločitev (npr. izbor Luke Dončića v naboru 2018) je Vlade Divac odstopil kot GM Kingsov.... Ko je avgusta 2020 odstopil s položaja generalnega direktorja Sacramento Kings se ni več vrnil na nobeno vodstveno ali svetovalno mesto v ligi NBA.
ODGOVORI
0 0
rcarlos
10. 11. 2025 11.46
+6
Taki nesposobneži pa na takih funkcijah 😀... Nwm al jim res ni jasno, da večine dobrih igralcev v Dallas sploh ne bi bilo, če tam ne bi igral Luka... Thompson recimo jih povohal ne bi... Po odhodu Dončiča jim je morala itak da padla, nobenga ni, ki bi breme redno nosil na svojih ramenih, tu pa tam se kermu kaj pokrompiri... Tak dobri kot so bili obeti za letošnjo sezono, jih Dallas že dolgo ni imel... Dokler niso naredili te usodne menjave, zej pa je kar je 🙂
ODGOVORI
8 2
Omreznina2024
10. 11. 2025 11.37
+4
Vsaj leto dni prepozno. Da šele sedaj vidijo, je butasto.
ODGOVORI
6 2
U1697915075021
10. 11. 2025 11.33
+1
je ze prepozno…naredil jim je skodo zdej lahko delajo znjim kar hocejo ampak dallas to sezono z tako igro tud v playoffs nevem ce pride
ODGOVORI
2 1
Roadkill
10. 11. 2025 11.32
+6
Kam pa odhaja? v LA?
ODGOVORI
6 0
MašaT
10. 11. 2025 11.30
+1
Upam, da res.
ODGOVORI
1 0
Rde?a pesa in hren
10. 11. 2025 11.30
+6
kdor drugmu jamo koplje sam vanjo pade:=)
ODGOVORI
7 1
brainiac007
10. 11. 2025 11.47
-1
Ponavadi je tako ja
ODGOVORI
0 1
