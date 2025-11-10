So Harrisonu šteti dnevi v Dallasu? Lastniki razmišljajo o njegovem odhodu

Nico Harrison je minulo sezono odhod Luke Dončića iz Dallasa poskušal upravičiti z napovedjo uspehov v tej sezoni. Neverjetna 'sreča' na loteriji za minuli nabor lige NBA mu je poklonila bodočega zvezdnika Cooperja Flagga in pred začetkom sezone so se kritike navijačev na račun človeka, ki je iz mesta nagnal Luko Dončića, vsaj malo umirile. Po katastrofalnih prvih desetih tekmah nove sezone pa se je Harrison znova znašel pod velikim pritiskom.

Trener Mavericksov Jason Kidd se je ob dolgoročni odsotnosti prvega organizatorja igre Kyrieja Irvinga zaradi poškodbe kolena odločil, da bo na tem položaju sezono začel 18-letni in 206 centimetrov visoki novinec Cooper Flagg. V preteklosti so imeli tudi najbolj nadarjeni mladeniči na tem položaju veliko težav na začetku svojih NBA karier in pogosto so njihova moštva davek za njihovo neizkušenost plačala s številnimi porazi. Pri Flaggu ni nič drugače, dodati pa moramo, da pred to sezono nikoli ni igral na položaju organizatorja igre. Nato so sledile težave z neposredno zamenjavo Luke Dončića pri Mavericksih, Anthonyjem Davisom. Center, ki naj bi po besedah Nica Harrisona slovel po svoji zagnanosti, zmagovalni miselnosti in profesionalnem pristopu, je v sezono vstopil v zelo slabem fizičnem stanju. Tudi sam je javno priznal, da bi lahko izgubil kilogram ali dva, po petih tekmah nove sezone pa je upravičil svoj nadimek "civilna oblačila", saj se je poškodoval in prav v civilnih oblačilih spremljal štiri poraze svojega moštva na zadnjih petih tekmah.

Trenutno še vedno športni direktor Dallas Mavericks Nico Harrison FOTO: AP icon-expand

Z vsako neposrečeno potezo in bolečim porazom franšize, ki se zelo dobro spomni obiska velikega finala lige NBA leta 2024 pod vodstvom Luke Dončića, je bilo nezadovoljstvo navijačev vse glasnejše. Lastniki kluba, na čelu z njihovim predstavnikom Patrickom Dumontom, so Harrisona dolgo časa branili, zdaj pa naj bi bili po poročanju ameriškega novinarja Marca Steina vse bližje odločitvi, ki bi Harrisona poslala na zavod za zaposlovanje. "Ker so Mavericks že v precejšnji luknji, kar zadeva uvrstitev v končnico, viri iz lige poročajo, da vse večja in praktično neprestana negativnost, ki obdaja franšizo, dejansko izčrpava in skrbi lastnike," poroča Stein.