So Harrisonu šteti dnevi v Dallasu? Lastniki razmišljajo o njegovem odhodu

Trener Mavericksov Jason Kidd se je ob dolgoročni odsotnosti prvega organizatorja igre Kyrieja Irvinga zaradi poškodbe kolena odločil, da bo na tem položaju sezono začel 18-letni in 206 centimetrov visoki novinec Cooper Flagg. V preteklosti so imeli tudi najbolj nadarjeni mladeniči na tem položaju veliko težav na začetku svojih NBA karier in pogosto so njihova moštva davek za njihovo neizkušenost plačala s številnimi porazi. Pri Flaggu ni nič drugače, dodati pa moramo, da pred to sezono nikoli ni igral na položaju organizatorja igre.
Nato so sledile težave z neposredno zamenjavo Luke Dončića pri Mavericksih, Anthonyjem Davisom. Center, ki naj bi po besedah Nica Harrisona slovel po svoji zagnanosti, zmagovalni miselnosti in profesionalnem pristopu, je v sezono vstopil v zelo slabem fizičnem stanju. Tudi sam je javno priznal, da bi lahko izgubil kilogram ali dva, po petih tekmah nove sezone pa je upravičil svoj nadimek "civilna oblačila", saj se je poškodoval in prav v civilnih oblačilih spremljal štiri poraze svojega moštva na zadnjih petih tekmah.
Z vsako neposrečeno potezo in bolečim porazom franšize, ki se zelo dobro spomni obiska velikega finala lige NBA leta 2024 pod vodstvom Luke Dončića, je bilo nezadovoljstvo navijačev vse glasnejše. Lastniki kluba, na čelu z njihovim predstavnikom Patrickom Dumontom, so Harrisona dolgo časa branili, zdaj pa naj bi bili po poročanju ameriškega novinarja Marca Steina vse bližje odločitvi, ki bi Harrisona poslala na zavod za zaposlovanje.
"Ker so Mavericks že v precejšnji luknji, kar zadeva uvrstitev v končnico, viri iz lige poročajo, da vse večja in praktično neprestana negativnost, ki obdaja franšizo, dejansko izčrpava in skrbi lastnike," poroča Stein.
"Čeprav se zdi, da bi Dumont Harrisonu namenil še nekaj časa, je na najvišjih ravneh organizacije postalo neizogibno razmišljanje o tem, ali je sprememba med sezono najbolj pametna poteza za Maverickse, če želijo napredovati po odhodu Dončića. Če bo Dumont na koncu sklenil, da je sprememba najboljša rešitev – čeprav v tem trenutku še ni jasno, koga bi Mavericksi izbrali kot dolgoročnega naslednika –, se domneva, da bi bil ta korak sprejet ne le zaradi potenciala za spremembo vzdušja in kot sredstvo za ponovno pridobitev odtujenih navijačev, ampak tudi na podlagi predpostavke, da športni direktor, ki je zasnoval in spodbujal tako zelo kritiziran odhod Dončića, ne more več biti tisti, ki poskuša organizacijo popeljati naprej," je še dodal vedno dobro obveščeni Stein. Medtem pa je Luka Dončić v sončni Kaliforniji postal igralec, ki je najhitreje dosegel svojih prvih 1000 točk v dresu slovitih Los Angeles Lakersov ...
