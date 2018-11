So se v Dallasu že naveličali muhastega DeAndreja Jordana?

Na 13 tekmah je DeAndre Jordanv povprečju vknjižil 11,2 točke, 13,7 skoka in 1,3 blokade. To ni slaba statistika, a v oči bode sebična igra in nesodelovanja v obrambnih nalogah. "Je največje razočaranje v moštvu Dallasa. Soigralce je poslal na napačno pot s sebično igro, najbolj očiten primer je bil ukraden skok Luki Dončiću. Jordanova nezainteresiranost pri prevzemanju v obrambnih nalogah je velik problem Mavsov," je zapisal ESPN-jev novinar, ki pokriva tekme Dallas Mavericksov, Tim MacMahon.

Pa ne le v napadu, tudi v obrambi se je več pričakovalo od DeAndreja Jordana, ki je Mavse stal dobrih 20 milijonov evrov in je drugi najdražji košarkar Dallasa, takoj za Harrisonom Barnesom, sicer prvim strelcem Teličkov iz pretekle sezone. Za primerjavo: trenutno prvi strelec ekipe Luka Dončić (19,6 točke na tekmo) kot novinec dobi 5,7 milijona evrov na leto.

