Košarka

So trije porazi razlog za skrb? Nejevoljen tudi Dončić?

Ljubljana, 16. 08. 2025 12.12 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
N.M.
Komentarji
29

Slovenska košarkarska reprezentanca se pripravlja na letošnji Eurobasket, ki se bo začel 27. avgusta. Skupinski del bodo Slovenci igrali v poljskih Katovicah, čakajo pa jih naslednji tekmeci: Poljska, Islandija, Francija, Belgija in Izrael. Za zdaj lahko rečemo, da selektorju Aleksandru Sekuliću ne gre vse po načrtih, saj so izgubili vse tri pripravljalne tekme. Dvakrat so bili boljši Nemci, še najbolj pa boli petkov poraz proti Litvi, ko so se zdeli slovenski košarkarji povsem nemočni. S tem se je očitno strinjal tudi prvi zvezdnik reprezentance Luka Dončić, ki je tekmo pospremil s klopi.

Luka Dončić na tekmi proti Nemcem v ljubljanskih Stožicah. Tokrat bo reprezentanci pomagal tudi na tekmi proti Latviji.
Luka Dončić na tekmi proti Nemcem v ljubljanskih Stožicah. Tokrat bo reprezentanci pomagal tudi na tekmi proti Latviji. FOTO: Aljoša Kravanja

Luka Dončić bo v soboto še drugič v tem poletju oblekel slovenski dres, ko se bo Slovenija na četrti pripravljalni tekmi v gosteh pomerila z Latvijo. Ljubitelje košarke navdušuje dejstvo, da bo na parketu tudi Kristaps Porzingis (prvič po letu 2017), nekdanji soigralec Dončića v Dallasu. Ali bo Slovencem tokrat uspelo popraviti vtis, ki so ga pustili po porazu proti Litvi, ko je ta slavila z 22 točkami razlike (94:72).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Slovenski košarkarji so bili neuspešni tudi na prvih dveh pripravljalnih tekmah, ki so jih odigrali proti svetovnim prvakom Nemcem. Na tisti v Stožicah je lepo minutažo nabral tudi Dončić. 

No, selektor Slovenije Aleksander Sekulić je po grdem porazu proti Litvi vseeno našel tudi nekaj pozitivizma: "Še enkrat smo se pomerili z zelo kakovostnim tekmecem, ki je znal izkoristiti vsako našo napako v obrambi. Njihov met z razdalje je bil izjemen, trojke so zadeli skoraj 60-odstotno, kar je bil glavni razlog za visoko razliko. Ko se reprezentanca, kot je Litva, razigra, jo je praktično nemogoče zaustaviti. V napadu pa nam je manjkalo kakovosti in samozavesti, predvsem v tretji četrtini smo imeli velike težave pri zaključkih. Vseeno je pozitivno, da smo kljub visoki razliki ostali povezani in poskušali omiliti poraz. Do prvenstva pa moramo nujno popraviti obrambo in biti veliko odločnejši v napadu."

Preberi še Slovenija brez Dončića katastrofalna in povsem nemočna proti Litvi

Lahko bi se strinjali, da Slovence do začetka prvenstva čaka še veliko dela. Formo bodo v naslednjem tednu pilili na še dveh pripravljalnih preizkušnjah. Najprej se bo v torek ob 20. uri v Stožicah udarila z reprezentanco Velike Britanije, nato pa 21. avgusta v Beogradu sledi še derbi s Srbijo in Nikolo Jokićem na čelu.

košarka slovenija ep luka dončić
KOMENTARJI (29)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bigbadjohn
16. 08. 2025 14.20
+2
Bolje da gre Luka špilat za Srbijo.
ODGOVORI
2 0
NiGenocid
16. 08. 2025 14.21
Za njegovo domovino.Kot Dragic.
ODGOVORI
0 0
Amor Fati
16. 08. 2025 14.15
-2
Luka bo danes imel 35 točk in 16 asistenc. Tako je dobr. Vsi boste videli njegovo veličino. Povsem sam bo premagal Latvijce.
ODGOVORI
0 2
Lenart Čaubi
16. 08. 2025 14.13
-1
Donke ne more vse sam naredit kaj je pa z drugimi ne bi izgubljal besed.
ODGOVORI
0 1
2mt8
16. 08. 2025 14.06
+4
Ali igrajo z Dončićem ali pa brez njega, izgubijo. Pri LA Lakers je pa drugače. Zmagajo, če ne igra in izgubijo, če igra.
ODGOVORI
5 1
loso
16. 08. 2025 14.21
…jp,Texas je bila ista zgodba…
ODGOVORI
0 0
StayALive
16. 08. 2025 14.01
+1
Balkanska posla. Kjer zasmrdi po ćevapih se ne izide nič dobro.
ODGOVORI
4 3
Anion6anion
16. 08. 2025 13.57
+2
Ojoj . Od žalosti bo treba na cevape in zaliti s sljivovic
ODGOVORI
4 2
Prototip
16. 08. 2025 14.01
+2
A se nikol ne naveličate eno in isto bluzit?
ODGOVORI
3 1
Anion6anion
16. 08. 2025 14.03
+1
Ne ker tudi na tem portalu beremo vsak dan isto. Dončić na tisoč in en nacin
ODGOVORI
1 0
2mt8
16. 08. 2025 14.07
+1
Odojk bo
ODGOVORI
1 0
Amor Fati
16. 08. 2025 14.18
+1
Luka ni dovolj močan, da bi se lahko večno upiral rakiji in čevapom. Slej kot prej se bo vrnil nazaj.
ODGOVORI
1 0
NiGenocid
16. 08. 2025 13.57
+1
Meni ste ZELO smesni tristi ki zahtevate odstop trenerja,itd. Kot da bi bil tam problem. Kot da z novim trenerjem bi lahko kaj zmagali! :)))))))))))))))))))
ODGOVORI
3 2
melhijad1
16. 08. 2025 13.46
+4
bojkot igralcev naj se zgodi...saj očitno tale sekulic ne bo odsel
ODGOVORI
5 1
vseved123
16. 08. 2025 13.44
+5
Če nimaš igralcev,ki znajo zadeti koš,potem pač ne moreš igrati košarke.To ni nogomet ,ko mogoče pomanjkanja znanja nadomestiš z borbenostjo in potem upaš ,da daš en gol.Sicer pa ,ko gledam mlade reprezentance je isto.Ne znajo zadeti koša iz razdalje.Trenirajo ,kako predajati žogo na trojki.
ODGOVORI
5 0
dule100
16. 08. 2025 13.44
+0
Ne vem kaj ima trener pri podpovprečnih igralcih!? Nekateri trdijo, npr. če bi NK Olimpijo prevzel Gvardiola ali Ancelotti, bi bili EU prvaki! 😂😂😂
ODGOVORI
1 1
Puško v koruzo
16. 08. 2025 14.00
+1
Če Celjane nevi vodil Riera, bi bili zelo povprečna ekipa. Tako pa imajo dobrega trenerja.
ODGOVORI
1 0
Anion6anion
16. 08. 2025 13.42
+6
Sekulić GoHome
ODGOVORI
6 0
graf
16. 08. 2025 13.31
+10
Takšni reprezentanci niti Dončič niti sam bog ne moreta pomagat ! Najprej je treba najti selektorja ki mu bodo fantje zaupali in verjeli vanj , potem šele je treba zgradit ekipo ...
ODGOVORI
11 1
jezenslovenec
16. 08. 2025 13.30
+6
Luka, zapusti reprezentanco in se posveti treningu in igranju v NBA za osvojitev prstana in MVPja.
ODGOVORI
9 3
inside1
16. 08. 2025 13.29
+5
Kot trener moras ze na treningu vidt, da je nimas in da v napadu nisi kompakten. Ce pa je slep in voden od drugih potem pa je tak vse super.
ODGOVORI
5 0
NiGenocid
16. 08. 2025 13.29
+4
Lahko si najboljsi trener na svetu a ce imas slabe igralce....NIC ne pomaga!
ODGOVORI
4 0
oberzajebant
16. 08. 2025 13.27
+4
Dajmo fanta........... odstopit je treba!
ODGOVORI
5 1
Cupko
16. 08. 2025 13.21
+7
Pa dobro, kdo bo tisti, ki bo naredil red in odpustil ta dva nesposobneža, ki krnita ugled reprezentance? Sekulič in Erjavec poglejta se v ogledalo in odstopita sama sicer vaju bodo odnesli s položajev
ODGOVORI
7 0
DEJGALEJGA
16. 08. 2025 13.20
+3
A res nihce na KZS ne vidi da je vse narobe. Sekulic nima avtoritete, reprezentanco vodi ata Doncic in jo koristijo za hranjenje ega Luke. Selektor bi moral biti strateg, graditi timski duh si upati vsem povedat kar jim gre, deindividualizirati igro delovati zmagovalno in povezovalbo. Nic od tega ni, Luka ne more zmagati sam ob tem da ga vsi odtsli s selektorjem na celu gledajo kot boga. Rezultat na turnirju bo porazen. Po turnirju bodo analize pokazale da Sekulic ostaja in karavana bo sla dalje..
ODGOVORI
3 0
Klovni...
16. 08. 2025 13.16
+13
Razpustite reprezentanco, da lahko gredo fantje na zaslužen dopust, Erjavec pa sekulic pa naj gresta v 3 p.
ODGOVORI
13 0
Klinček
16. 08. 2025 13.15
+5
Ostanite doma lepo prosim pač ne gre a ne! bo bolje 2035
ODGOVORI
5 0
