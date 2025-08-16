So trije porazi razlog za skrb? Nejevoljen tudi Dončić?

Luka Dončić bo v soboto še drugič v tem poletju oblekel slovenski dres, ko se bo Slovenija na četrti pripravljalni tekmi v gosteh pomerila z Latvijo. Ljubitelje košarke navdušuje dejstvo, da bo na parketu tudi Kristaps Porzingis (prvič po letu 2017), nekdanji soigralec Dončića v Dallasu. Ali bo Slovencem tokrat uspelo popraviti vtis, ki so ga pustili po porazu proti Litvi, ko je ta slavila z 22 točkami razlike (94:72).

Slovenski košarkarji so bili neuspešni tudi na prvih dveh pripravljalnih tekmah, ki so jih odigrali proti svetovnim prvakom Nemcem. Na tisti v Stožicah je lepo minutažo nabral tudi Dončić.

No, selektor Slovenije Aleksander Sekulić je po grdem porazu proti Litvi vseeno našel tudi nekaj pozitivizma: "Še enkrat smo se pomerili z zelo kakovostnim tekmecem, ki je znal izkoristiti vsako našo napako v obrambi. Njihov met z razdalje je bil izjemen, trojke so zadeli skoraj 60-odstotno, kar je bil glavni razlog za visoko razliko. Ko se reprezentanca, kot je Litva, razigra, jo je praktično nemogoče zaustaviti. V napadu pa nam je manjkalo kakovosti in samozavesti, predvsem v tretji četrtini smo imeli velike težave pri zaključkih. Vseeno je pozitivno, da smo kljub visoki razliki ostali povezani in poskušali omiliti poraz. Do prvenstva pa moramo nujno popraviti obrambo in biti veliko odločnejši v napadu."