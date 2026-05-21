Košarka

So univerzitetne sanje združljive z reprezentanco?

Zreče , 21. 05. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Milan Doknić
Ženska košarkarska reprezentanca

Priložnosti, ki se ponujajo mladim slovenskim košarkaricam v ZDA, za reprezentanco predstavljajo veliko izzivov. Selektor David Gaspar ima te dni na zgodnjih pripravah za jesenske kvalifikacije za evropsko prvenstvo kopico nadarjenih igralk. Mnoge so članice ameriških univerzitetnih moštev. Jim to odpira vrata tudi v najmočnejšo ligo na svetu (WNBA) in kaj to pomeni za izbrano vrsto?

Tri košarkarice s priprav v Zrečah so že ali bodo igrale za univerzitetna moštva. Slovenski selektor pozdravlja priložnost, da se dokažejo v ZDA, čeprav jim to ne zagotavlja reprezentančnega nastopa. "Ko sem bil mlad, sem vedno sanjal o tem, da bi šel ven, igral v ZDA in se preizkusil v univerzitetni košarki. Morajo le poskrbeti, da se njihov proces razvoja in napredka ne ustavi," je povedal David Gaspar.

A pristop trenerjev v ZDA je popolnoma drugačen kot v Evropi, opozarja pomočnik selektorja moške reprezentance Luka Bassin. "Za fante in punce, stare 19, 20 let, ki veljajo za top talente, je bolje ostati v Evropi. Mislim, da ima Evropa boljši sistem košarkarskega izobraževanja," je pojasnil.

Sara Sambolić z Univerze Michigan State dodaja: "Sistem je drugačen. Več bazira na fizični pripravljenosti kot na taktiki. Veliko je poudarka na individualni igri, ena na ena. Vse je šov, veliko je kamer okoli tebe, vedno nekdo snema in sprašuje, ampak to vzdušje mi je všeč." 

Njena reprezentančna kolegica Zoja Štirn pa je izpostavila, da se je za pot na drugo stran Atlantika odločila tudi zaradi kombiniranja šolanja in košarke na visokem nivoju, kar bi bilo v Evropi težje uresničljivo. 

Prihodnjo sezono bo v NCAA nastopalo kar devet Slovenk:
Lea Bartelme (Maryland), Sara Sambolić (Michigan State), Tjaša Turnšek (Iowa State), Ivona Ščekić (Kansas State), Maja Uranker (Miami), Ajša Sivka (Kentucky), Špela Brecelj (California Baptist), Tanja Valančič (Washington State) in Zoja Štirn (Purdeu).

Čeprav v ZDA zaslužijo več kot bi v Evropi, bodo morale za visoko izobrazbo pošteno garati. "Vse je rutina. Od osmih zjutraj do sedmih zvečer si kar zaseden," je dodala Sambolić.

Nobeno pravilo ne obvezuje univerzitetnih moštev, da igralkam omogočijo nastop v reprezentančnem dresu. "Upam, da se bom lahko udeležila tudi naslednjih akcij. Je pa odvisno od vsake fakultete posebej," je pojasnila Špela Brecelj z Univerze Virginia Tech. 

Slovenski reprezentantki Teja Oblak in Jessica Sheppard sta članici moštev v ženski profesionalni ligi NBA, o čemer sanjajo tudi naše sogovornice. So te sanje združljive tudi z reprezentanco?

košarka univerza slovenija Špela Brecelj Sara Sambolić Luka Bassin David Gaspar

