So univerzitetne sanje združljive z reprezentanco?

Tri košarkarice s priprav v Zrečah so že ali bodo igrale za univerzitetna moštva. Slovenski selektor pozdravlja priložnost, da se dokažejo v ZDA, čeprav jim to ne zagotavlja reprezentančnega nastopa. "Ko sem bil mlad, sem vedno sanjal o tem, da bi šel ven, igral v ZDA in se preizkusil v univerzitetni košarki. Morajo le poskrbeti, da se njihov proces razvoja in napredka ne ustavi," je povedal David Gaspar.

A pristop trenerjev v ZDA je popolnoma drugačen kot v Evropi, opozarja pomočnik selektorja moške reprezentance Luka Bassin. "Za fante in punce, stare 19, 20 let, ki veljajo za top talente, je bolje ostati v Evropi. Mislim, da ima Evropa boljši sistem košarkarskega izobraževanja," je pojasnil.

Sara Sambolić z Univerze Michigan State dodaja: "Sistem je drugačen. Več bazira na fizični pripravljenosti kot na taktiki. Veliko je poudarka na individualni igri, ena na ena. Vse je šov, veliko je kamer okoli tebe, vedno nekdo snema in sprašuje, ampak to vzdušje mi je všeč."

Njena reprezentančna kolegica Zoja Štirn pa je izpostavila, da se je za pot na drugo stran Atlantika odločila tudi zaradi kombiniranja šolanja in košarke na visokem nivoju, kar bi bilo v Evropi težje uresničljivo.