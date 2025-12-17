Sodnica izključila Slovenca, ker je dvignil glas nad svojim varovancem

Trento je slavil v razburljivi tekmi proti Budućnosti. Italijanska ekipa, ki je zadela kar 14 trojk, je po podaljšku prišla do zmage z 91:90. Po napeti prvi četrtini je Trento prevzel pobudo v drugi in polčas zaključil z minimalno prednostjo. Budućnost se je v tretji četrtini vrnila v igro, izkoristila nekaj obrambnih spodrsljajev domačih in zmanjšala zaostanek.

Četrta četrtina je prinesla izmenjavanje vodstev in podaljšek. Takrat pa je nastopila grška sodnica Vasiliki Tsaroucha, ki je na precej bizaren način dosodila tehnično napako gostujočemu trenerju Andreju Žaklju in ga izključila.