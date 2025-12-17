Sodnica izključila Slovenca, ker je dvignil glas nad svojim varovancem

Trento je slavil v razburljivi tekmi proti Budućnosti. Italijanska ekipa, ki je zadela kar 14 trojk, je po podaljšku prišla do zmage z 91:90. Po napeti prvi četrtini je Trento prevzel pobudo v drugi in polčas zaključil z minimalno prednostjo. Budućnost se je v tretji četrtini vrnila v igro, izkoristila nekaj obrambnih spodrsljajev domačih in zmanjšala zaostanek.
Četrta četrtina je prinesla izmenjavanje vodstev in podaljšek. Takrat pa je nastopila grška sodnica Vasiliki Tsaroucha, ki je na precej bizaren način dosodila tehnično napako gostujočemu trenerju Andreju Žaklju in ga izključila.
Pri izidu 87:87, dobro minuto pred koncem podaljška, je Đorđije Jovanović storil nespameten prekršek nad Devantejem Jonesom, kar je seveda ujezilo Slovenca na klopi črnogorske ekipe. Žakelj je povzdignil glas nad svojim varovancem, kar je zmotilo sodnico, ki je stala pred njim in mislila, da benti nad njo.
Slovenski trener je skušal razložiti, da njegova jeza ni letela na sodniško odločitev, a naletel je na gluha ušesa. Moral je zapustiti klop, njegova ekipa pa je na koncu izgubila prav za eno točko, ki so jo Italijani dosegli preko uspešno izvedenega prostega meta po tehnični napaki.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.