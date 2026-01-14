Sodnik se je pred ponorelim vodstvom in igralci branil s 'kung fu' udarcem

Brazilska košarkarska liga (NBB) je postala prizorišče enega najbolj sramotnih incidentov v svoji zgodovini, potem ko se je napeta tekma med ekipama Pato Basquete in Caxias do Sul Basquete sprevrgla v divjaški napad na sodnika. Srečanje je bilo že samo po sebi pravi športni triler. Gostje iz Caxias do Sula so slavili zmago z izidom 91:85, vendar šele po dveh podaljških, ki pa sta očitno dvignila napetost do vrelišča.



Žal je tisto, kar bi moralo ostati v okvirih športnega boja, prestopilo meje fair playa in se spremenilo v prizor, ki je zgrozil športno javnost. Ne samo v Južni Ameriki, oziroma Braziliji .... Namesto analize košarkarskih potez je dan po tekmi osrednja tema postal strahopeten in brutalen akt nasilja nad uradno osebo. Sodnikom v tem primeru.

Po koncu srečanja, ko so se vtisi še polegali in so bile glave še vroče, je več neidentificiranih oseb, oblečenih v opremo domačega kluba Pato Basquete, obkolilo sodniško trojico. Po kratkem verbalnem sporu je situacija eskalirala na zastrašujoč način. Video posnetki, ki so se hitro razširili po družbenih omrežjih, prikazujejo, kako se eden izmed fizično močnejših članov domače ekipe, za katerega se domneva, da je del tehničnega osebja, požene proti enemu od sodnikov.



Skoraj istočasno ga drugi napadalec podre na parket, nato pa se začne linč. Nesrečni sodnik je nemočno ležal na tleh, medtem ko ga je več oseb divjaško brcalo. Celoten prizor je trajal le nekaj trenutkov, dokler preostali sodniki in prisebnejši posamezniki niso uspeli posredovati in ustaviti škandaloznega napada ter morda preprečiti še hujše posledice. Pričakujejo se "drakonske" kazni, večletni suspenzi, morda celo kakšna dosmrtna prepoved ...