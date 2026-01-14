Naslovnica
Košarka

Sodnik se je pred ponorelim vodstvom in igralci branil s 'kung fu' udarcem

Rio de Janeiro, 14. 01. 2026 11.43 pred 39 minutami 2 min branja 3

Avtor:
M.J.
Pato Basquete in Caxias

Ne, ni se zgodilo na kakšni vaški prireditvi, tekmi nižjega ranga ali na kakšni košarkarski rekreaciji. Spodaj omenjeni incident, bolje rečeno in zapisano – škandal brez primere, se je pripetil na obračunu elitne brazilske košarkarske lige ... Na srečo ni bilo huje poškodovanih akterjev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Brazilska košarkarska liga (NBB) je postala prizorišče enega najbolj sramotnih incidentov v svoji zgodovini, potem ko se je napeta tekma med ekipama Pato Basquete in Caxias do Sul Basquete sprevrgla v divjaški napad na sodnika. Srečanje je bilo že samo po sebi pravi športni triler. Gostje iz Caxias do Sula so slavili zmago z izidom 91:85, vendar šele po dveh podaljških, ki pa sta očitno dvignila napetost do vrelišča. 

Žal je tisto, kar bi moralo ostati v okvirih športnega boja, prestopilo meje fair playa in se spremenilo v prizor, ki je zgrozil športno javnost. Ne samo v Južni Ameriki, oziroma Braziliji .... Namesto analize košarkarskih potez je dan po tekmi osrednja tema postal strahopeten in brutalen akt nasilja nad uradno osebo. Sodnikom v tem primeru.

Po koncu srečanja, ko so se vtisi še polegali in so bile glave še vroče, je več neidentificiranih oseb, oblečenih v opremo domačega kluba Pato Basquete, obkolilo sodniško trojico. Po kratkem verbalnem sporu je situacija eskalirala na zastrašujoč način. Video posnetki, ki so se hitro razširili po družbenih omrežjih, prikazujejo, kako se eden izmed fizično močnejših članov domače ekipe, za katerega se domneva, da je del tehničnega osebja, požene proti enemu od sodnikov. 

Skoraj istočasno ga drugi napadalec podre na parket, nato pa se začne linč. Nesrečni sodnik je nemočno ležal na tleh, medtem ko ga je več oseb divjaško brcalo. Celoten prizor je trajal le nekaj trenutkov, dokler preostali sodniki in prisebnejši posamezniki niso uspeli posredovati in ustaviti škandaloznega napada ter morda preprečiti še hujše posledice. Pričakujejo se "drakonske" kazni, večletni suspenzi, morda celo kakšna dosmrtna prepoved ...

košsrka brazilija

'Nismo pričakovali, da bomo v vodstvu od prve do zadnje minute'

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
0523
14. 01. 2026 12.27
Naslov govori eno, vsebina drugo. Kaj lahko rečemo takšnemu novinarju.....
Odgovori
0 0
gonisetaubi
14. 01. 2026 12.16
podobno kot predin..
Odgovori
+2
2 0
Rožle Patriot
14. 01. 2026 12.16
Torej, ... in kje vi vidite te vaše kung-fu udarce ... ???
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
