Sodniki izpraznili dvorano, naslov prvaka lige ABA v roke Crveni zvezdi

Vse tekme so bile na sporedu v dvorani Aleksandra Nikolića, le da sta se kluba menjavala pri tem, kdo je gostitelj. Gostitelj pete tekme je bila Crvena zvezda, ker je bila prva po rednem delu tekmovanja, kar je pomenilo, da so imeli na svoji strani navijaško podporo, saj navijačev tekmecev, tako kot na prejšnjih tekmah, ni bilo na tribunah.

Na odločilni tekmi za naslov prvaka lige ABA znova ni bila v ospredju košarka, temveč težave z navijači. V prestižnem boju za naslov prvaka regionalne lige in s tem "vstopnico" za Evroligo sta se na peti odločilni tekmi pomerila beograjska kluba. Crvena zvezda pod vodstvom trenerja Dejana Radonjića je dobila prvi dve tekmi, naslednji dve tekmi je dobil mestni tekmec Partizan pod vodstvom trenerja Željka Obradovića in potrebna je bila še peta tekma. Zvezda je zmagala z 90:76 in 85:81, Partizan pa s 70:67 in 112:84.

Navijaški izpadi, kamor spada metanje raznoraznih predmetov na parket, sodnike in vse ostalo, so vplivali tudi na dogajanje na zadnji tekmi. Že premor ob polčasu se je podaljšal za pol ure, saj je enega sodnika zadel predmet in sodniki so se vrnili, ko so izpraznili del tribun, so poročali srbski mediji. Še huje pa je bilo slabe štiri minute pred koncem tretje četrtine (ob izidu 39:39). Od dosojenem prekršku so je na parket usula kopica predmetov, sodniška trojka (na čelu s slovenskim sodnikom) Saša Pukl, Tomislav Hordov, Miloš Kolješnić je zbežala s parketa in zahtevala praznenje celotne dvorane.

Navijači najprej niso hoteli zapustiti dvorane, šele dejstvo, da bi Partizan dobil dvoboj za zeleno mizo je zalegel, a je vse skupaj trajalo zelo dolgo. Tekma se je nadaljevala po skoraj enournem premoru, vprašanje je bilo, kako bo to vplivalo na igralce. Tekma je bila sicer izjemno tesna in izenačena od začetka do konca, nobeno moštvo si ni priigralo večje prednosti.

Dve minuti pred koncem rednega dela je bilo 73:72 za Partizan, 57 sekund pred koncem je trojko zadel Nate Walters za vodstvo Zvezde 78:75, 19 sekund do konca je bilo nato +4 za rdeče-bele po dveh prostih metih (80:76), na koncu je bilo 80:77 za Crveno zvezdo, ki je osvojila naslov prvaka s skupnim izidom 3:2 v zmagah. Tekma se je začela ob 20. uri, končala pa ob 23.30.

Prvo ime Partizana je bil Kevin Punter, ki je dosegel 27 točk, pri Crveni zvezdi pa je bil s 15 točkami najboljši strelec Dejan Davidovac. Najkoristnejši igralec finala (MVP) je bil Zvezdin Ognjen Dobrić.

Izid pete tekme finala lige ABA:

Crvena zvezda - Partizan 80:77