Sodniško maščevanje? Gobert izključen v manj kot treh minutah

Rudy Gobert je bil v minuli sezoni imenovan za najboljšega obrambnega igralca najmočnejše košarkarske lige na svetu. Obenem je eden najpomembnejših členov v zasedbi Quina Snyderja, ki se je pred nekaj dnevi javno obregnil ob delivce pravice, kar mnogi vidijo kot glavni razlog za dogodke, ki so se zgodili v noči s četrtka na petek na obračunu proti lanskim finalistom Houston Rocketsom.



Francoski reprezentančni center je v le nekaj stotinkah sekunde ob uvodnem skoku za žogo prejel eno od najbolj bizarnih osebnih napak v zgodovini košarkarske igre, kar so tudi drugi košarkarji, ki so bili v tistem trenutku na parketu, pospremili z velikim začudenjem. Da bo mera polna, pa je omenjeni košarkar slabe tri minute pozneje prejel še drugo, zelo dvomljivo osebno napako v napadu nad prvim zvezdnikom 'raket' Jamesom Hardnom. Strateg Utaha Snyder se je ob negodovanju nad to odločitvijo sodnikov odločil, da Goberta posede na klop, a je slednji povsem (upravičeno) izgubil živce in z zapisnikarske mize z udarcem razlil plastični kozarec z vodo.