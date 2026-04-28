Košarka

Soigralca Luke Dončića kaznovana s strani lige NBA

Los Angeles, 28. 04. 2026 09.29 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
R.S.
Marcus Smart in Luke Kennard

Košarkarji moštva Los Angeles Lakers so na dobri poti, da se uvrstijo v drugi krog končnice, kjer na svojega nasprotnika že čaka Oklahoma, ki je z metlo odpihnila Phoenix. Lakersi so sicer izgubili na četrti tekmi, a serijo lahko že v noči na četrtek na domačem terenu zaključijo. Sta pa bila s strani lige NBA po koncu četrte tekme zaradi neprimernega vedenja do sodnikov denarno kaznovana Marcus Smart in Luke Kennard.

Moštvu Los Angeles Lakers v prvem krogu ni uspelo "pomesti" s Houstonom po tem, ko so na četrti tekmi izgubili z rezultatom 96:115. Čeprav imajo jezerniki v rokah še vedno lepo prednost v seriji, kjer vodijo s 3:1, bodo Lakersi naredili vse, kar je v njihovi moči, da bodo serijo končali na domačem parketu na peti tekmi.

Četrta tekma se je končala z napetim prepirom več igralcev Lakersov s sodniki, potem ko so ti na četrti tekmi izključili novinca Adouja Thiera. To je Marcusa Smarta spodbudilo k tiradi proti sodniku Jamesu Williamsu. Tudi Luke Kennard se je pridružil temu prepiru in imel za sodnike izbrane besede.

Liga NBA je po tekmi ponovno preučila incident in napovedala kazni za Smarta in Kennarda zaradi njunih dejanj. Smart je bil kaznovan s 35.000 dolarji zaradi dvomov o integriteti sodnikov, Kennard pa s 25.000 dolarji zaradi neprimernega jezika, usmerjenega proti sodnikom.

Kljub kaznim, ki sta ju omenjena igralca dobila s strani lige, bosta kljub temu lahko pomagala svojim soigralcem na peti tekmi, ki se bo po našem času odigrala v noči s srede na četrtek.

