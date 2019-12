Soigralci 'pretepli' Dončića

Ljubitelji košarke tostran in onstran Atlantika so le dočakali vrnitev Luka Dončića na parket po poškodbi gležnja. Dvajsetletni slovenski košarkar je bil prvi strelec Dallasa za domačo zmago proti San Antonio Spurs s 102:98. Ljubljančan je v 33 minutah igre dosegel 24 točk, deset skokov in osem podaj. Dončića sta torej le dve asistenci ločili od statističnega devetega trojnega dvojčka v drugi sezoni v severnoameriški košarkarski ligi NBA. Dončić ni bil le najboljši strelec Dallasa, ampak tudi najboljši strelec tekme v dvorani American Airlines Center. Vrnitev svojega najboljšega moža so se posebej razveselili v slačilnici Mavsov, kjer so Luku priredili prav posebno dobrodošlico. Pred teksaškim dvobojem z ekipo San Antonio Spurs so ga obkrožili in "pretepli", 20-letni Ljubljančan pa je rešitev našel v - begu iz slačilnice. Seveda je bil napad na Dončića, čeprav morda na prvi pogled deluje "resno", povsem nenevaren, Slovenec je bil pač žrtev rituala v slačilnici ...