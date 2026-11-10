Širitev Evrolige, ki zapira vrata NBA-ju

Navijači Partizana in Crvene zvezde bodo še naprej spremljali svoja kluba med evropsko elito. FOTO: Profimedia

La Gazzetta dello Sport poroča, da bo odbor 13 klubov delničarjev Evrolige v kratkem obravnaval možnost širitve lige. V naslednji sezoni naj bi v Evroligi tako nastopalo 24 klubov, še štirje več pa od leta 2030 naprej. Med evropsko elito bi lahko tako po novem spremljali kar dva italijanska novinca, to naj bi bila Maxima Roma in Napoli. Prvi se obeta stalna licenca, Neapeljčanom pa triletno "wildcard" povabilo.

Regionalna predstavnika Crvena zvezda in Partizan naj bi v obdobju 2027–2030 dobila novo triletno povabilo.

V primeru širitve na 28 ekip se bo povečalo tudi število klubov s stalnimi licencami za tekmovanje. To se obeta Valencii, Paris Basketballu, Dubaju, Hapoelu iz Tel Aviva in solunskemu PAOK-u. Tudi vseh 13 klubov, ki imajo trenutno desetletno licenco, naj bi po novem dobilo stalno pravico nastopanja. Če se napoved italijanskih medijev uresniči, bodo naši zahodni sosedje imeli kar štiri predstavnike med elito (Olimpia Milano, Virtus Bologna, Maxima Roma in Napoli), s čimer bodo poleg Špancev najbolj zastopan narod v Evroligi.

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