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Košarka

Širitev Evrolige, ki zapira vrata NBA-ju

Ljubljana, 10. 11. 2026 13.03 pred 59 minutami 2 min branja 1

Avtor:
J.B.
Košarkarji Partizana

Medtem ko liga NBA še ni opustila ideje o vključitvi na evropski trg, Evroliga načrtuje novo širitev. Število klubov v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju naj bi se do leta 2030 s trenutnih 20 povečalo na 28. Največ pa bi s tem pridobili naši zahodni sosedje.

Navijači Partizana in Crvene zvezde bodo še naprej spremljali svoja kluba med evropsko elito.
Navijači Partizana in Crvene zvezde bodo še naprej spremljali svoja kluba med evropsko elito.
FOTO: Profimedia

La Gazzetta dello Sport poroča, da bo odbor 13 klubov delničarjev Evrolige v kratkem obravnaval možnost širitve lige. V naslednji sezoni naj bi v Evroligi tako nastopalo 24 klubov, še štirje več pa od leta 2030 naprej. Med evropsko elito bi lahko tako po novem spremljali kar dva italijanska novinca, to naj bi bila Maxima Roma in Napoli. Prvi se obeta stalna licenca, Neapeljčanom pa triletno "wildcard" povabilo.

Regionalna predstavnika Crvena zvezda in Partizan naj bi v obdobju 2027–2030 dobila novo triletno povabilo. 

V primeru širitve na 28 ekip se bo povečalo tudi število klubov s stalnimi licencami za tekmovanje. To se obeta Valencii, Paris Basketballu, Dubaju, Hapoelu iz Tel Aviva in solunskemu PAOK-u. Tudi vseh 13 klubov, ki imajo trenutno desetletno licenco, naj bi po novem dobilo stalno pravico nastopanja.

Če se napoved italijanskih medijev uresniči, bodo naši zahodni sosedje imeli kar štiri predstavnike med elito (Olimpia Milano, Virtus Bologna, Maxima Roma in Napoli), s čimer bodo poleg Špancev najbolj zastopan narod v Evroligi.

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Širitev Evrolige zapira vrata NBA

Ideja za širitvijo Evrolige pa je jasna. Vodilni želijo tako nase vezati čim več klubov, za katere se v primeru širitve na staro celino zanima tudi NBA. La Gazzetta poroča, da je bil eden od pogojev NBA za morebitno sodelovanje z Evroligo, da se slednja ne bi več širila. Tako je bolj ali manj jasno, da je sodelovanje med NBA in Evroligo dokončno padlo v vodo.

NBA je sicer načrtovala delno zaprto prvenstvo s 16 klubi, pri čemer bi jih 12 imelo stalno licenco. Vseeno je treba upoštevati, da širitev Evrolige še ni uradno potrjena, NBA pa kljub košarici nekaterih največjih evropskih klubov svojega ambicioznega projekta še ni opustila. Pred evropsko košarko so zanimivi časi ...

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Definbahija
10. 11. 2026 14.45
Si oredstavljate to da ena id ustanoviteljic Eurolige Union Olimpija še 20 let ne bo v pokalu ki ga je ustanavljala
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