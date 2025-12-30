Naslovnica
Košarka

Šok v Denverju, resna poškodba neuničljivega Nikole Jokića

Denver, 30. 12. 2025 07.39 pred 1 uro 3 min branja 3

Avtor:
STA
Nikola Jokić

Nikola Jokić si je ob gostujočem porazu svojih Denver Nuggets proti Miami Heat (123:147) v severnoameriški košarkarski ligi NBA poškodoval koleno. Za zdaj še ni znano, koliko časa bo moral odlični srbski center počivati. Danes ga čaka magnetna resonanca.

Nikola Jokić se je poškodoval v zadnjih sekundah druge četrtine, ko je po nenamernem kontaktu z moštvenim kolegom Spencerjem Jonesom obležal in se prijel za levo koleno. Do te točke je 30-letni Srb dosegel 21 točk, pet skokov in osem asistenc.

Kako resna je poškodba Nikole Jokića?
Kako resna je poškodba Nikole Jokića?
FOTO: Profimedia

Miami je dodobra izkoristil odsotnost trikratnega najkoristnejšega igralca lige (2021, 2022, 2024) in na koncu slavil s 147:123, pri čemer je bil najboljši strelec Norman Powell s 25 točkami.

"Vse, kar vem, je, da si je Jokić poškodoval levo koleno. Kot vsi v ligi gremo skozi enak proces. Pogledal sem si situacijo ob polčasu in videti je bilo, da ni uspel premakniti noge. Ob kontaktu je takoj vedel, da je nekaj narobe," je po koncu dvoboja dejal trener Denverja David Adelman.

"To je sestavni del NBA, vsaka poškodba je srce parajoča, še posebej pri posebnih igralcih, kot je on. Več bomo vedeli jutri in šli naprej kot ekipa," je nadaljeval trener Denverja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Jokić je to sezono Denverju pomagal do 22 zmag ob desetih porazih, kar zlata zrna trenutno uvršča na tretje mesto zahodne konference. Pri tem je srbski as v povprečju dosegel 29,6 točke, 12,2 skoka in 11 asistenc na tekmo.

Že tako Denver pogreša dlje časa poškodovana Christiana Brauna in Aarona Gordona, za nekaj tednov pa je izgubil tudi Camerona Johnsona.

"Bolj me skrbi zanj kot osebo. Res gre za nesrečno naključje, a upamo na najboljše," je še pred prvimi pregledi z magnetno resonanco dodal Adelman.

Nova zmaga Oklahome, nov poraz San Antonia

Na ostalih tekmah so prvaki Oklahoma City Thunder s 140:129 premagali Atlanta Hawks in ostajajo na vrhu lige z 28 zmagami in petimi porazi.

Aktualni MVP lige Shai Gilgeous-Alexander je dosegel 39 točk, Chet Holmgren jih je dodal 24, Jalen Williams pa 20.

Na drugem mestu zahoda so še naprej košarkarji San Antonia, ki pa so ponoči izgubili proti Cleveland Cavaliers. Ti so predvsem po zaslugi zadnje četrtine, v kateri so dosegli 37 točk in jo dobili za 14 točk, slavili s 113:101.

Za Spurs (23-9) je bil to drugi zaporedni poraz, Cleveland pa ostaja na sredini vzhodne razpredelnice z 18 zmagami in 16 porazi. Pri teh se je danes najbolj izkazal Jarrett Allen s 27 točkami in desetimi skoki. Victor Wembanyama je dvoboj končal s 26 točkami in 14 skoki.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pred Los Angeles Lakers (20-10), za katere igra slovenski as Luka Dončić in ki bodo naslednjič na delu v noči na sredo proti vodilni ekipi vzhoda Detroit Pistons (24-8), so na lestvici zahoda še Houston Rockets z enakim izkupičkom 20-10.

Ti so ponoči s 126:119 premagali lanske finaliste Indiana Pacers, pri čemer je Kevin Durant dosegel 30 točk.

Zmag so se veselili še košarkarji Milwaukeeja, Phoenixa, Golden Stata, Toronta, Minnesote in New Yorka.

Izidi:

Charlotte Hornets - Milwaukee Bucks 113:123

Washington Wizards - Phoenix Suns 101:115

Brooklyn Nets - Golden State Warriors 107:120

Miami Heat - Denver Nuggets 147:123

Toronto Raptors - Orlando Magic 107:106

Chicago Bulls - Minnesota Timberwolves 101:136

Houston Rockets - Indiana Pacers 126:119

New Orleans Pelicans - New York Knicks 125:130

Oklahoma City Thunder - Atlanta Hawks 140:129

San Antonio Spurs - Cleveland Cavaliers 101:113

Portland Trail Blazers - Dallas Mavericks 125:122

30. 12. 2025 09.22
Naslov pa zelo kontradiktoren.
Odgovori
0 0
ptuj.si
30. 12. 2025 09.02
Strokovnjaki na forumu bodo rekli, da je kriva teža.
Odgovori
+0
1 1
graf
30. 12. 2025 08.21
o pismo , še mene je zabolelo ko sem videl zgornji posnetek ...
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
