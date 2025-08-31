Šok za Srbijo: kapetan Bogdanović končal z nastopi na EuroBasketu

Toda usoda je imela drugačne načrte. Bogdan Bogdanović je na turnirju odigral le prvo tekmo proti Estoniji in še 15 minut proti Portugalski, nato pa je moral zaradi težav z mišico predčasno zaključiti nastope. Kot poroča Meridian sport, ki se sklicuje na vire iz ZDA, naj bi šlo za rupturo zadnje stegenske mišice, kar pomeni, da srbski ostrostrelec ne bo več mogel pomagati ekipi selektorja Svetislava Pešića.
Gre za hud udarec za srbsko moštvo, saj je Bogdanović ob Nikoli Jokiću veljal za ključno orožje v napadu. Njegova odsotnost bo pomenila večjo odgovornost za ostale nosilce igre, predvsem za Jokića, ki je že proti Latviji prevzel breme in zablestel z 39 točkami.
Kljub vsemu pa novica ni prinesla le razočaranja, temveč tudi dodatno motivacijo za ekipo. Soigralci so odločeni, da bodo 14. septembra posegli po najvišjem cilju in zlato odličje posvetili svojemu kapetanu, ki bo moral tokrat navijati ob igrišču.
