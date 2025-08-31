Svetli način
Košarka

Šok za Srbijo: kapetan Bogdanović končal z nastopi na EuroBasketu

Riga, 31. 08. 2025 10.20 | Posodobljeno pred 36 minutami

Srbska košarkarska reprezentanca je na EuroBasketu ostala brez svojega kapetana Bogdana Bogdanovića, ki si je pred začetkom prvenstva zadal jasen cilj – osvojiti zlato. Eden najbolj predanih igralcev državnega dresa, ki je za reprezentanco nastopal praktično od malih nog, je tokrat prevzel vlogo vodje ekipe, ki je v Rigo prišla z največjimi ambicijami.

Bogdan Bogdanović
Bogdan Bogdanović FOTO: Profimedia

Toda usoda je imela drugačne načrte. Bogdan Bogdanović je na turnirju odigral le prvo tekmo proti Estoniji in še 15 minut proti Portugalski, nato pa je moral zaradi težav z mišico predčasno zaključiti nastope. Kot poroča Meridian sport, ki se sklicuje na vire iz ZDA, naj bi šlo za rupturo zadnje stegenske mišice, kar pomeni, da srbski ostrostrelec ne bo več mogel pomagati ekipi selektorja Svetislava Pešića.

Gre za hud udarec za srbsko moštvo, saj je Bogdanović ob Nikoli Jokiću veljal za ključno orožje v napadu. Njegova odsotnost bo pomenila večjo odgovornost za ostale nosilce igre, predvsem za Jokića, ki je že proti Latviji prevzel breme in zablestel z 39 točkami.

Kljub vsemu pa novica ni prinesla le razočaranja, temveč tudi dodatno motivacijo za ekipo. Soigralci so odločeni, da bodo 14. septembra posegli po najvišjem cilju in zlato odličje posvetili svojemu kapetanu, ki bo moral tokrat navijati ob igrišču.

KOMENTARJI (3)

V SHESHELJ
31. 08. 2025 10.34
+2
Gremoo Srbijaaa! Do zlataaaa!
ODGOVORI
3 1
cekinar
31. 08. 2025 10.41
+2
in Tokija...
ODGOVORI
3 1
Rudar
31. 08. 2025 10.57
Ja, ja do Tokia...ha ha
ODGOVORI
0 0
