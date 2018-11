Šola za naprej: Dončić z neposrečenim preigravanjem osrečil Grizlije

Ekipa Memphis Grizzlies je bila na dobri poti do zmage v domači dvorani FedEx Forum, kjer so gostovali Dallas Mavericksi. Tekma se je dve minuti pred koncem še "lomila" in Kyle Andersonje zgrešil met s krila pri izidu 92 : 84. Teksašani so z Luko Dončićemkrenili v protinapad, Anderson pa je "prebral" namero ljubljanskega zvezdnika. Ta ga je želel malce preveč nastopaško preigrati, Anderson pa mu je vzel žogo in dosegel lahek koš, ki je najverjetneje odločil tekmo.