Miami povedel z 2:0 v seriji proti Atlanti

Brandon Ingram s 37 točkami, 11 skoki in devetimi podajami ter C.J. McCollum s 23 točkami, devetimi asistencami in osmimi ujetimi žogami sta bila na čelu pelikanov, ki so presenetili prve nosilce končnice. Ti so zaradi poškodbe mečne mišice ostali še brez prvega strelca Devina Bookerja. Booker je dosegel 31 od 61 točk Phoenixa v prvem polčasu, ko so gostitelji še vodili s petimi točkami prednosti. Nato pa je moral zvezdnik Suns, 25-letnik je lani v Tokiu vodil ekipo ZDA na poti do zlate olimpijske medalje, zaradi poškodbe v tretji četrtini zapustiti igrišče, nadaljnje preiskave pa bodo pokazale za koliko časa. Tekma je bila sicer zelo izenačena, prinesla je 20 sprememb v vodstvu, a je zaključek pripadel gostom, ki so zadnjih sedem minut in pol dobili z delnim izidom 28:16 ter odločili dvoboj s petimi trojkami v tem obdobju. "Soigralci so mi zelo pomagali, saj sem dobival žoge na prava mesta. Obenem smo dobro igrali v obrambi," je tekmo strnil Ingram. V tretji četrtini je nanizal 14 točk, v zadnji pa 12. Jimmy Butler je z osebnim rekordom v končnicah, zbral je 45 točk ob metu iz igre 15:25 in le enem zgrešenem prostem metu od 12, odigral ključno vlogo za pomembno zmago Miamija.

Atlanta se je sicer približala na 101:104, preden je Butler odgovoril z zabijanjem, s trojko in polaganjem ter s tem raznovrstnim zaporednim zaključevanjem napadov gostiteljem zagotovil deset točk prednosti. Za ekipo iz olimpijskega mesta leta 1996 je Trae Young po zgolj osmih točkah na uvodni tekmi serije tokrat prišel do številke 25, a ob tem izgubil tudi deset žog.

V Memphisu je bil Ja Morant na pragu trojnega dvojčka, v statistiki je imel 23 točk, deset podaj in devet skokov, breme poraza na prvi tekmi pa je prevzel na svoja pleča. "Moja naloga je, da vodim ekipo do zmage. Na prvi tekmi tega nisem naredil, a pred nami je še veliko košarke in prepričan sem, da lahko nadaljujemo tam, kjer smo danes končali," je menil Morant.

Dvaindvajsetletni organizator igre je 11 točk vpisal v tretji četrtini, ko se je z ekipo odlepil od tekmecev. Memphis je imel zelo uravnotežen napad s sedmerico, ki je imela dvomestni učinek. Desmond Bane in Jaren Jackson sta dodala po 16 točk, štiri več je imel prvi strelec Timberwolves Anthony Edwards.



Izidi, 1. krog:

- vzhod:

Miami Heat - Atlanta Hawks 115:105

- Miami vodi v zmagah z 2:0;

- zahod:

Phoenix Suns - New Orleans Pelicans 114:125

- izid v zmagah izenačen na 1:1;

Memphis Grizzlies - Minnesota Timberwolves 124:96

- izid v zmagah izenačen na 1:1;

* moštva igrajo na štiri zmage