Sonca postajajo vroča: tretja zaporedna zmaga za Kokoškova

Ekipa Oklahoma City Thunder je na krilih Paula Georga, ki je v zadnjih petih minutah prvega polčasa dosegel 16 od svojih skupno 24 točk ter izjemnega Russella Westbrooka, ki je vpisal 111. trojni dvojček v svoji karieri (13 točk, 16 skokov in 11 ukradenih žog), na kolena položila Chicago Bullse s 121 : 96.

Curry prek 15.000 točk ob zmagi nad Grizliji

Na sporedu je bilo še šest tekem: aktualni prvaki iz Oaklanda Golden State Warriorsi so na domačem parketu brez težav opravili z Memphis Grizzliesi s 110 : 93, tekmo pa je zaznamoval prvi zvezdnik domače ekipe Stephen Curry, ki je postal peti igralec v zgodovini kluba, ki je dosegel več kot 15.000 točk.

Milwaukee Bucksi so v gosteh ukanili Detroit Pistonse s 107 : 104, prvi mož dvoboja pa je bil Giannis Antetokounmpoz 32 točkami in 12 skoki. Phoenix Sunsi, ki jih vodi nekdanji slovenski selektor Igor Kokoškov, so slavili v Madison Square Gardnu s 128 : 110, najbolj učinkovit igralec tekme proti New York Knicksom pa je bil Devin Bookerz 38 točkami.

TEKMA

Sacramento Kingsi so po tem, ko so prekinili kar enajst tekem dolg domači niz zmag Dallas Mavericksov in Luka Dončića, prepričljivo izgubili z Minnesota Timberwolvesi (132 : 105), San Antonio Spursi so bili boljši od Philadelphie 76ersov (123 : 96), Portland pa je v gosteh ukanil Los Angeles Clipperse (131 : 127).

Izidi rednega dela sezone lige NBA:

Detroit Pistons ‒ Milwaukee Bucks 104 : 107

New York Knicks ‒ Phoenix Suns 110 : 128

Houston Rockets ‒ Utah Jazz 102 : 97

Minnesota Timberwolves ‒ Sacramento Kings 132 : 105

Oklahoma City Thunder ‒ Chicago Bulls 121 : 96

San Antonio Spurs ‒ Philadelphia 76ers 123 : 96

Golden State Warriors ‒ Memphis Grizzlies 110 : 93

Los Angeles Clippers ‒ Portland Trail Blazers 127 : 131