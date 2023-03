Šov Dončića in Irvinga za prekinitev črnega niza Dallasa

Košarkarji Dallas Mavericks so po porazih z Los Angeles Lakers in Indiano Pacers na tretji domači tekmi zapovrstjo vendarle okusili slast zmage. Za uspeh proti moštvu Philadelphie 76ers s 133:126 sta bila neustavljiva prva zvezdnika Mavsov Luka Dončić in Kyrie Irving, ki sta od 133 točk Dallasa skupno dosegla kar 82 točk. Slovenski košarkarski as je 42 točkam dodal še 12 podaj in štiri skoke, Irving pa jih je dosegel 40.

To je bil pravi šov dveh velemojstrov košarkarske igre, ki sta z briljantno predstavo v večjem delu domačega obračuna z nič manj zvezdniško zasedbo Philadelphie prispevala levji delež k prekinitvi črnega niza petih porazov Dallasa na zadnjih šestih tekmah. V uvodnih 12 minutah sta se moštvi izmenjevali v minimalnem vodstvu, do prve malce večje prednosti so tri minute in pol pred koncem omenjenega dela igre prišli domači košarkarji po uspešnem metu Luke Dončića izza črte 6,75 metra (29:24). Slovenski košarkarski zvezdnik je bil v prvi četrtini zelo razpoložen za igro, ob 17 točkah je z uporabnimi podajami razigral tudi ostale soigralce, ki so mu lepo sledili v napadu. Toda Mavsi si višje prednosti pred vstopom v drugo četrtino niso uspeli priigrati (38:37).

Prvo polovico druge četrtine je Dončić presedel na klopi, je pa posledično do večjega napadalnega učinka prišel drugi zvezdnik zasedbe Jasona Kidda Kyrie Irving, ki je nadaljeval od tam, kjer je slovenski reprezentant končal v prvi četrtini. Čeprav so domači zadevali trojke z vseh položajev, se to ni odražalo na semaforju, ki je po koncu prvega polčasa kazal +4 za Dallas (71:67). Dallas povedel za +25, a zopet trepetal za zmago

Dončić in Irving sta že do polčasa kombinirano prispevala kar 45 točk od skupno 71 točk Dallasa, ki je potreboval le dobre tri minute nadaljevanja, da je svojo prednost štirih točk povišal na +15 (86:71). V tem delu igre se je razpoloženemu dvojcu Dončić-Irving v napadu priključil še vse boljši Reggie Bullock (15 točk), ki je lepo izkoriščal uporabne podaje soigralcev. Ko so domači dobre tri minute in pol pred koncem tretje četrtine po novi trojki Dončića povedli za visokih +25 (107:82), se je zdelo, da je odpor gostov dokončno strt. A to je bil, podobno kot na predhodnih dvobojih proti jezernikom iz Los Angelesa in Indiani Pacers, račun brez krčmarja, saj so gostje v naslednjih petih minutah z delnim izidom 24:3 (110:106) uspeli preobrniti potek tekme.

Pri gostih so bili neustavljivi Joel Embiid (35 točk in 8 skokov), Tyrese Maxey (29 točk) in James Harden (27 točk in 13 podaj), Dallasu pa se je v uvodnih minutah zadnje četrtine povsem ustavilo v napadu. Po minuti odmora Jasona Kidda se je na parket American Airlines Centra vrnil Luka Dončić, ki je v že večkrat izpostavljeni navezi z Irvingom poskrbel, da tokrat ni prišlo do novega (norega) preobrata in še šestega poraza na zadnjih sedmih tekmah. Mavsi so trenutno pri 33 zmagah in 31 porazih. Liga NBA, izid:

Dallas Mavericks - Philadelphia 76ers 133:126 (38:37, 33:30, 39:24, 23:35)

(Luka Dončić: 42 točk, 12 podaj, 4 skoki in 1 ukradena žoga za Dallas Mavericks).