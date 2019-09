Giannis rešil Grke, Američani brez praske preko Japoncev

Na svetovnem prvenstvu v košarki na Kitajskem so odigrane vse tekme predtekmovalnih skupin. Pred začetkom bojev v drugem krogu so trepetali predvsem Grki, ki so za napredovanje potrebovali zmago nad neugodno Novo Zelandijo. Le-to so dosegli po ogorčenem boju vse do zadnjih minut. Do visoke zmage so na tretji tekmi prišli Američani, ki so Japoncem dopustili vsega 45 točk.

Američani v drugi del tekmovanja napredujejo s popolnim izkupičkom. FOTO: Fiba Eni od favoritinj za najvišja mesta Grčiji je po spodrsljaju z Brazilijo le uspel preboj v drugi krog tekmovanja. Na tekmi za biti ali ne biti soGiannins Antetokounmpo in druščina v napeti tekmi ugnali Novo Zelandijo (103 : 97). Košarkar Milwaukee Bucksov je bil na strani zmagovalcev najbolj učinkovit. Prispeval je 24 točk, deset skokov in pa šest asistenc. Svoje sta dodala tudi Ioannis Papapetrou s 16 in Nick Calathes s 14 točkami. Pri Novozelandcih je bil znova daleč najbolj razpoložen Corey Webster, ki je dosegel kar 31 točk. 18 jih je vpisal Tom Abercrombie, medtem ko je eno manj dodal Coreyjev brat Tai Webster.



Američani povozili nemočne Japonce

Reprezentanca ZDA je bila tokrat odločena, da ne bo ponovila blede predstave proti Turčiji, ko so favorizirani NBA zvezdniki do zmage prišli v zadnjih sekundah prvega podaljška. Že po prvi četrtini je razlika znašala kar 14 točk, na polčas pa so Japonci odšli z minusom 23 točk. Najbolj razpoložen je bil Jaylen Brown z 20 točkami, pet manj pa jih je vknjžil Brownov klubski soigralec Kemba Walker. Na koncu je bil rezultat 98 : 45. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Kdo vse v drugi del?

V petek se tudi s prenosom na Kanalu A in VOYO pričenjajo boji v drugem delu tekmovanja. V neposrednem prenosu si bosta lahko ogledali tekmo med Srbijo in Portorikom (10.20) ter dvoboj Italijanov s Španci (14.20). V drugem delu bodo reprezentance v štirih skupinah s po štirimi ekipami, pri čemer se bosta v četrtfinale prebili po dve najboljši iz vsake skupine. Reprezentance v drugi del prenesejo točke iz prvega dela. V skupini I bodo Argentina, Poljska, Venezuela in Rusija, v skupini J Srbija, Španija, Italija in Portoriko, v skupini K Brazilija, ZDA, Češka in Grčija, v skupini L pa Avstralija, Litva, Francija in Dominikanska republika. Preostale reprezentance bodo igrale za mesta od 17 do 32.